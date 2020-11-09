Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ зрители увидят сериал «Жизнь прекрасна». В сети активно обсуждают главных героев нового сериала. И не спроста! Актеры «Жизнь прекрасна» действительно очень красивые и харизматичные мужчины. Не верите? Смотрите прямо сейчас!

Андрей Чернышов в сериале «Жизнь прекрасна» сыграл Романа. Обладатель запоминающейся внешности, он разбил не одно женское сердце как экранных героинь, так и зрительниц. В его послужном списке десятки ролей в сериалах и полноформатных фильмах, яркие работы в театре.

Константин Стрельников — еще один разбиватель женских сердец! Он – киноактер, который получил популярность благодаря главным и второстепенным ролям в детективных и мелодраматических сериалах. Фактурный исполнитель за время карьеры сумел проявить себя в разных амплуа, поэтому считает свою актерскую судьбу счастливой.

Дмитрий Ульянов в новом сериале сыграл роль Николая. Как профессиональный актер в кино начал сниматься еще с конца 1990-х. Хотя, как он сам признавался, первые его попытки пройти пробы были неудачными. Но в конце концов ему стали предлагать небольшие роли, в частности, снялся в сериале «Граница. Таежный роман». Сейчас за харизматичным актером только в Instagram следят более 7 тысяч поклонниц!

Максим Самчик сыграл в «Жизнь прекрасна» молодого красавца Кирилла. Максима мы все знаем по молодежному триллеру «Первые ласточки». Этот украинский актер дебютировал на экранах осенью 2018-го. В своих интервью признается, что в детстве не мечтал сниматься в кино. Талантливый, сильный, умный — он мечта девушек!

Богдан Буйлук еще со школьных лет четко знал свою цель — творчество. В юности увлекался театром. Его проводником в театральный мир стал Александр Норов — именно он взял контроль над молодым и талантливым актером. А дальше в биографии Богдана Буйлука появился КНУТКиТ им. И. Карпенко-Карого. Его родные вспоминают, что парень начал успешно сниматься в фильмах и играть в пьесах еще с первого курса. Сейчас Богдан Буйлук — талантливый и востребованный актер театра «Золотые Ворота».

Еще в университете Богдан познакомился с Владиславом Онищенко. Оказалось, что они оба увлекаются музыкой. С того момента у Богдана Буйлука появилось новое амплуа — певец и музыкант. А испытать свои силы ребята решили на главном песенном шоу страны «Х-фактор». Они признаются: сделали это больше для шутки, чем всерьез. Этот поступок стал для Богдана и Владислава судьбоносным. Они создали «ZBS Band» и одержали победу в 9 сезоне песенного шоу.

Сейчас Богдан Буйлук пытается совмещать и карьеру музыканта, и актерство. И у него это неплохо получается — отбоя от выступлений и предложений съемок нет!

Богдан Юсыпчук — самый красивый мужчина планеты по версии конкурса Mister Sea World 2018 и ведущий многих украинских проектов! Он – старший брат известного украинского кинорежиссера Олеся Юсипчука.

Снялся в ряде успешных украинских телесериалов, среди самых известных — «Гвардия» (2015—2017) и «Однажды под Полтавой» (2016). Также актер сыграл эпизодические роли в ряде коммерчески успешных украинских полнометражных фильмов, в том числе «Тени незабытых предков» (2014) и «Круты 1918» (2018).

Наблюдайте за актерской игрой самых харизматичных мужчин украинского шоу-бизнеса в сериале «Жизнь прекрасна» на телеканале СТБ!

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