В преддверии Дня Независимости, 23 августа, украинцы ежегодно отмечают День Государственного Флага Украины. Этот праздник посвящен одному из официальных государственных символов. Историю возникновения праздника, а также о значении цветов украинского флага читайте в нашем материале.

История Дня Государственного Флага Украины

Изначально День Государственного Флага праздновался только в столице. Киевляне отмечали его 24 июля, ведь именно в этот день в 1990 году сине-желтое знамя впервые возвысилось над Киевской городской администрацией. Общегосударственным он стал в 2004 году, когда Президент Леонид Кучма подписал указ № 987/2004 «Про День Державного Прапора України», согласно которому этот праздник отмечают ежегодно 23 августа. В 2009 году Президент Виктор Ющенко внес изменения в этот указ, официально основав церемонию поднятия государственного флага по всей стране во время государственных праздников и мероприятий.

Впервые сине-желтый флаг в его современном виде был публично зафиксирован 25 июня 1848 года, когда украинцы Королевства Галичины и Володымерии подняли его над Львовской ратушей как национальный. Но сочетание этих цветов в геральдике прослеживается на украинских землях еще с княжеских времен. В частности на гербе Руского королевства (Галицко-Волынского княжества) ХІІ—XIV веков, гербах руских земель, князей, шляхты и городов средневековья и нового времени. Позже сине-желтыми были многие хоругви Войска Запорожского и козацких полков. Статус государственного этот биколор обрел в 1917 году, когда стал флагом УНР, в 1938—1939 годах — флагом Карпатской Украины, в 1941 — флагом Украинской Державы. В советские времена его использование было уголовно наказуемо. Но несмотря не это он стал символом борьбы за независимость Украины, и именно сине-желтое полотнище внесли под купол здания парламента накануне ее провозглашения — 23 августа . 18 сентября 1991 года Президия Верховной Рады Украины юридически закрепила за сине-желтым биколором статус официального флага Украины.



Значение цветов флага Украины

Согласно Конституции, украинский флаг — это прямоугольное полотно из двух горизонтальных полос одинакового размера синего и желтого цветов. Соотношение ширины флага к его длине 2:3.

Существует распространенное толкование, согласно которому синий цвет символизирует ясное небо, а желтый — спелые пшеничные поля. Именно это объяснение способствовало популяризации флага в Приднепровье в начале XX века. Однако существуют и другие трактовки цветовой гаммы украинского флага.

С религиозной точки зрения синий цвет — божья сила, а желтый — вера. Бытует еще и сакральная версия толкования цветовой гаммы, согласно которой желтый обозначает огненное, солнечное, творческо-активное божественное начало (огонь), а синий — нечто консервативное, пассивное, что требует активизации (воду). Приверженцы этого толкования считают, что полосы на флаге нужно поменять местами, чтобы солнечное начало доминировало над пассивным, — якобы благодаря этому Украина сможет в скором времени достичь процветания.



Однако наиболее распространенным является всё же первый вариант.

Как проведут День Государственного Флага звезды СТБ

Михаил Присяжнюк, ведущий проекта «Один за всіх»: «Прежде всего 23 августа я обязательно вывешу украинский флаг. А в День Независимости, уже традиционно, мы планируем с детьми погулять по городу».

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