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Сериал «Швабра»: количество серий и график выхода

10.08.2020

«СТБ Сериал» представляет картину «Швабра» от Mamas Film Production. С понедельника по четверг в 20:15 смотрите захватывающий детектив. Количество серий и график выхода сериала «Швабра» узнайте в материале.

Швабра – смотреть онлайн сериал Швабра

сериал швабра

О чем сериал «Швабра»

По сюжету талантливый математик Анна Николаевна работает школьным учителем. Волею судьбы она начинает помогать капитану Вершинину расследовать сложные преступления с помощью математических методов. Главные инструменты следователя – многолетний опыт и основы криминалистики, Анны Николаевны – безупречные знания математических методов, формул и моделей. Казалась бы, они совершенно разные, но именно благодаря этому союзу удастся расследовать самые сложные дела.

График выхода серий сериала «Швабра»

Всего у сериала «Швабра» 8 серий, которые будут выходить на телеканале СТБ каждый день с понедельника по четверг.

1 серия — 10 августа в 20:15

Швабра – 1 серия смотреть онлайн

2 серия — 10 августа в 20:15

Швабра – 2 серия смотреть онлайн

3 серия — 11 августа в 20:15

4 серия — 11 августа в 20:15

5 серия – 12 августа в 20:15

6 серия — 12 августа в 20:15

7 серия — 13 августа в 20:15

8 серия — 13 августа в 20:15

Не пропустите захватывающий сериал «Швабра» с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ!

Video: Сериал «Швабра»: количество серий и график выхода

Сериал Швабра - количество серий и график выхода серий. Швабра сериал, который выйдет в эфир 10 августа 2020. Сколько серий в сериале Швабра, читайте в материале

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