Салат «Цезарь» в праздник, да и в любой другой день уместен на кухне. Он безумно вкусный и сытный. У каждой хозяйки есть свой особенный секрет приготовления! Актриса сериала «За витриной» Елизавета Фалей не исключение. Пошаговый рецепт салата «Цезарь» от звезды – в материале.

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Ингредиенты:

листья салата

перепелиные яйца

помидор черри

куриная грудка

сухарики (предварительно пожарьте их на гриле)

Приготовление:

Отварите перепелиные яйца и хорошо промойте листья салата. Листья салата не нарезайте, а отрывайте ломтиками. Куриную грудку поставьте на гриль. Ломтики салата выкладывайте на тарелку. Сверху полейте их заправкой. Перемешайте. Нарежьте помидоры и выложите на тарелку вместе с перепелиными яйцами. Последний самый важный штрих. Выложите сверху куриную грудку и добавьте в салат сухарики.

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Соус

Ингредиенты:

соль – щепотка

яйцо – 1 шт.

оливковое масло – 100 мл

лимон – 1 ст. л.

майонез – легкий

горчица – 1 ст. л.

чеснок – 1 зубчик

Приготовление:

В яйцо добавить оливковое масло и щепотку соли, перемешать все в блендере. В полученную массу добавить лимон, горчицу, зубчик чеснока и немного легкого майонеза. Хорошо перемешайте соус.

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