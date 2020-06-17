Что сулит первый месяц лета каждому знаку зодиака? Как лучше всего начать неделю, чтобы весь июнь чувствовать себя комфортно и гармонично? Подробно узнайте в общем гороскопе на июнь 2020 года от Хаяла Алекперова.

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Овны

Июнь для Овнов — благоприятный период, чтобы взяться за новые дела и начинания. Звезды сулят вам попутный ветер. Особенно тем представителям знака, чья сфера деятельности связана с творчеством. В конце месяца постарайтесь со всей серьезностью отнестись к своему здоровью – возможны обострения хронических заболеваний.

Тельцы

В первый месяц лета звезды уготовили Тельцам немало испытаний в профессиональной сфере деятельности. Скорее всего, люди, на которых вы рассчитывали, не оправдают ваших ожиданий. А потому старайтесь полагаться только на собственные силы. В конце июня возможны неожиданные доходы. Отличный повод порадовать себя приятными покупками.

Близнецы

В этот период Близнецам стоит отбросить свою лень и сомнения — настало время действовать. Смело беритесь за покорение новых вершин. Сейчас на вашем пути будет минимальное количество преград. В конце июня возможны перспективные знакомства. Вполне вероятна встреча с человеком, который откроет перед вами новые горизонты.

Раки

В июне звезды советуют Ракам проявлять максимум активности в работе. В этот период представители знака сумеют воплотить в жизнь свои самые смелые амбиции. А потому старайтесь не сбавлять обороты и браться даже за те начинания, в которых раньше вы потерпели неудачу. В этот раз у вас все получится.

Львы

Первый месяц лета сулит Львам благосклонность фортуны. То, о чем представители знака мечтали, имеет все шансы стать реальностью. Главной преградой на вашем пути могут стать лишь сомнения в себе и нерешительность. А потому звезды советуют быть смелее — не ищите подвохов в возможностях, которые дарит судьба.

Девы

В этот период расположение небесных тел будет способствовать удачному завершению начатых дел. Самое время разобраться с теми вопросами, которые вы подолгу откладывали на потом. В конце июня звезды сулят Девам перспективные знакомства, которые повлекут за собой положительные перемены во многих сферах вашей жизни.

Весы

В начале лета Весам будет сопутствовать удача в денежных вопросах. У представителей знака есть все шансы совершить выгодные покупки и капиталовложения. В середине месяца звезды советуют обратить особое внимание на свой рацион. Лучше избегать строгих диет и смелых кулинарных экспериментов, так как возможны проблемы с пищеварением.

Скорпионы

В этот период Скорпионам представится возможность поработать над собой и избавиться от недостатков. К примеру, многие представители знака сумеют навсегда расстаться со своими вредными привычками. В сфере семейных взаимоотношений возможны разногласия с родными. Совет звезд — больше времени уделять решению бытовых проблем, чтобы близкие чувствовали вашу поддержку.

Стрельцы

Первый месяц лета сулит представителям знака судьбоносные знакомства. Сейчас перед Стрельцами откроются новые возможности и перспективы. Главное при этом — не бояться сделать первый шаг навстречу переменам. В конце месяца возможна прибыль, которая позволит осуществить давние замыслы в плане приобретений.

Козероги

В этом месяце звезды советуют Козерогам не терять бдительность и осторожнее относиться к поступающей информации — она может быть ошибочной. В конце июня старайтесь не ввязываться в споры и разбирательства, связанные с профессиональной деятельностью. Есть вероятность, что это нанесет урон вашей деловой репутации.

Водолеи

Водолеям в июне лучше не делать поспешных выводов о людях и происходящих событиях. Скорее всего, ситуация окажется далеко не такой, как показалось на первый взгляд. Конец месяца — отличный период для новых начинаний. Самое время реализовать те планы, которые вы давно откладывали на потом.

Рыбы

В начале лета расположение небесных тел потребует от Рыб быстрого принятия решений. И в этом случае лучшим советчиком станет ваша интуиция, так как советы окружающих могут сбивать вас с верного пути. В конце июня возможна неожиданная прибыль. Скорее всего, вы получите дивиденды за былые старания.

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