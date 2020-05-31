На расследование новой шокирующей истории в Черкасскую область отправились лучшие экстрасенсы страны – Алена Курилова и Хаял Алекперов. Сегодня они распутывали странное дело молодых супругов. Но с чем именно столкнулись эксперты нового выпуска «Следствие ведут экстрасенсы»? Читайте прямо сейчас!

За помощью к экстрасенсам обратились супруги с Черкащины – Анастасия и Юрий Кучеренки. Пара умоляет спасти от гибели их старшего сыночка Илью. С рождения малыш постоянно попадает в смертельно опасные ситуации. Молодой папа уверен: мальчика у них пытается забрать некая мистическая сила. О том, что сына надо спасти от смертельной угрозы, мужчину предупредили высшие силы. Это произошло еще в юности, когда Юрий впал в кому в результате страшной аварии.

Помочь семье согласились Алена Курилова и Хаял Алекперов. Встретившись с Юрием и Настей, ясновидящие выяснили, что за старшим сыном супругов охотится некий дух. Вдруг Алена Курилова почувствовала потустороннее присутствие. Оказалось, это покойный отец Насти. Мужчина умер в доме женщины по имени Лариса, которая была его первой любовью. И Лиля рассказала, что Лариса вызвала дух ее отца. Экстрасенсы решили, что именно покойный отец может преследовать своего внука через ритуал Ларисы.

Приехав в дом женщины, экстрасенсы поняли, что дух Настиного папы привязан к месту своей смерти через ритуал. Однако угрозы внуку он не несет. Ясновидящие провели обряд, чтобы освободить призрак отца Насти. Дух сказал экстрасенсам, что все дело в кресте и его сыне. Настя вспомнила, что в детстве она и ее брат Андрей забрали крест с могилы, чтобы сдать его на металлолом. Экстрасенсы подозревают, что за сыном женщины может ходить дух из могилы, которую она потревожила вместе со своим братом. Но неужели маленького Илью преследует дух из-за украденного креста? Узнайте прямо сейчас!

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