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«Папаньки»: Голосование за любимого персонажа

20.05.2020

С понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ выходит первый украинский, юмористический, а главное — семейный сериал  «Папаньки» от создателей «Дизель Студио». На телеканале СТБ зрители увидели главных персонажей проекта. Но кто из папанек больше всего понравился вам? Голосуйте прямо сейчас!

Егор — самый «оторванный» папанька, который «чуть-чуть» переходит границу вседозволенности, как в воспитании сына, так и в отдыхе. Обеспеченный, уверенный лидер в семье и в кругу друзей. При этом иногда выглядит, как большой капризный ребенок.  

Женя — самый богатый папанька духовно и по количеству детей. Это интеллигентный отец троих отпрысков разного возраста. Явная противоположность безбашенному Егору. 

Никита — самый замотанный, самый загнанный и измученный отцовством папанька, хотя ребенку всего полгода. Никита слегка безбашен, как Егор, и слегка нудноват, как Женя. Поэтому он так хорошо вписывается в эту компанию. 

Саша — четвертый друг папанек. Сосед-холостяк, в первом сезоне еще не обремененный семейной жизнью, а тем более детьми. Но во втором сезоне у Саши появился взрослый ребенок! Любимчику женщин всех возрастов и семейных положений пришлось поменять свой образ жизни и попрощаться с имиджем женского секс-символа. 

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Не пропустите новые эпизоды любимого сериала «Папаньки» в 20:15 с понедельника по четверг!

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