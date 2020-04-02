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Что посмотреть на карантине: подборка фильмов и сериалов о кулинарии от Ольги Мартыновской

02.04.2020

В самом разгаре 2 сезон «МастерШеф. Профессионалы», новой судьей которого стала таланливая Ольга Мартыновская. Настоящий профессионал кулинарного искусства  рассказала о своих любимых фильмах и сериалах о кулинарии. Если вы не знаете, что же еще можно посмотреть во время карантина, – подборка от Ольги Мартыновской в материале. 

Судья кулинарного шоу  «МастерШеф. Профессионалы»-2 Ольга Мартыновская признается, что она далеко не киноман. Но во время карантина у нее появилась возможность насладиться любимыми фильмами и сериалами о кулинарии, которыми она с удовольствием поделилась с нами. 

Kitchen Confidential/ Секреты на кухне

Даная картина – ситком американского телевидения, который дебютировал 19 сентября 2005 года в сети Fox. Он основан на книге-бестселлере Энтони Бурдена «Кухня конфиденциальности». Брэдли Купер сыграл главного героя Джека Бурдена, вдохновенного Энтони Бурденом.

Les Saveurs du palais/ Повар для Президента

Французский комедийно-драматический фильм 2012 года, основанный на подлинной истории Даниэль Мазе-Дельпеш. Сюжет рассказывает зрителям и о том, как она была назначена личным шеф-поваром для Франсуа Миттерана.

Шеф Адам Джонс 

Сюжет рассказывает нам, как три года назад Адам Джонс работал в одном из лучших ресторанов Парижа, который принадлежал его наставнику Жану-Люку. Употребление наркотиков и маниакальное стремление к совершенству заставили его расстаться с рестораном и некоторыми друзьями. Спустя время он решает вернуться в Лондон с планом возвратить себе прежнюю славу, собрать свою команду и получить третью звезду Мишлен. 

No Reservations/ Вкус жизни 

Американская романтическая комедия 2007 года является ремейком немецкого фильма «Неотразимая Марта» (2001). Фильм повествует зрителю о том, как меняются отношения главных героев, когда они начинают узнавать друг друга, и о том, как Ник помогает главной героине наладить отношения с ее осиротевшей племянницей Зои.

Шеф

Сюжет франко-испанской комедии расскажет нам о молодом начинающем поваре Жаки. Он устраивается маляром, чтобы хоть как-то заработать деньги и тут случайно знакомится с шеф-поваром. Жаки пытается изменить жизнь и предпочтения уже известного шеф-повара Александра Лагарда, и благодаря такому упрямству сам становится Королем кухни. 

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