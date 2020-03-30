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«Ничто не случается дважды»: интервью с Екатериной Тышкевич

30.03.2020

Уже сегодня в 20:05 на телеканале СТБ мы увидим долгожданное продолжение фильма «Ничто не случается дважды». В фильме актриса Екатерины Тышкевич сыграла дочь Екатерины Богдановой – Машу. О съемочном процессе, актерских хитростях и Оксане Байрак – читайте в эксклюзивном интервью с Екатериной Тышкевич для STB.UA. 

Как изменилась ваша героиня в продолжении фильма?

Во-первых, она очень повзрослела. Прошло время, которое она провела в поисках своей дочери. К счастью, она находит девочку, но ребенок ее не знает. У героини постоянная боль в глазах. Оксана даже мне несколько раз в Турции говорила: «Ты слишком счастливая! Я понимаю, что солнце и пальмы, но тебе плохо». Если говорить о внешности, то я достаточно несимпатичная. Если говорить о героине из первого сезона — Кате, то она хотя бы была легкая и воздушная, с накрашенными ресницами, то сейчас – всего минимально. Мне подрисовывают синяки и я все время нахожусь в каком-то коматозе. 

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Как вы готовитесь к роли?

Я закладываю какие-то личные вещи. Самое главное – это быть в обстоятельствах. Оксана так выписывает сценарий, что погружаться в них не есть проблемой. Они столь грамотно выписаны, что когда ты читаешь, то уже полностью там. Она очень чувствует каждого актера и поэтому для меня нет проблемы стать Машей.  

Не угнетает ли вас столь долгое время пребывания в таком состоянии?

Я умею разграничивать где я, а где у меня персонаж. Какой-то период да, бывает тяжело, но потом я прилетаю к мужу домой и все сразу становится нормально. Чтобы разгрузиться я медитирую два раза в день: утром и вечером.

Какой самый сложный съемочный день?

Был самый кайфовый съемочный день в Турции! У нас тогда возник форс-мажор. Не знаю, насколько можно это рассказывать… Просто скажу, что самое крутое в нашей работе – это всевозможные спонтанные штуки. И, конечно же, то, что Антон Батырев — лучший партнер на свете потому, что мне с ним очень легко играть. Фрося – потрясающий ребенок, который также чувствует, импровизирует и перед камерой ведет себя безумно раскованно. Одним словом, нашим тандемом работать одно удовольствие. 

Оксана Байрак — строгий режиссер?

Нет, не могу сказать, что строгий. Оксана с первой секунды вызывает к себе такое глубокое уважение, что ей не нужно быть строгой, чтобы актер был дисциплинированным. Наверное, как-то так. У нас все на любви, а не на муштре. Вообще, я очень смешливая в кадре и если я начинаю «колоться», то остановиться уже не могу. В таких случаях мне просто нужно высмеяться и собраться.

У вас самая яркая любовная линия в фильме. Возможно, вам нравится еще какая-то?

В «Ничто не случается дважды» все истории классные. Но у меня любовь с первого взгляда к героине Натали Старынкевич. У нее история сильной, красивой, независимой женщины. Прекрасная история, я считаю, и поэтому Аглая – потрясающий персонаж.    

Чем отличается актер кино от актера театра?

Всем! На самом деле, это как две совершенно разные профессии. Например, у актера кино – все на каких-то очень тоненьких петельках и крючочках. Ну, это как я понимаю. Театр – это когда тебя энергетически должно хватить на всех. Мне кажется, что меня бы не хватило на театральную сцену. В кино я понимаю, как все работает: на полувзглядах, полуприщурках. В театре же все должно быть широко. Возможно, у меня еще просто не было практики.

Антон  Батырев рассказал, что во время съемок постельных сцен всегда все смеются. А вы что скажете об этом?

Да, конечно! В этом нет вообще ничего серьезного. Возможно, во время съемок в первом сезоне еще была какая-то напряженка потому что Валентин (Валентин Томусяк — актер и муж Екатерины Тышкевич. — Прим. ред.) был на площадке. И это все затягивалось, мы очень долго снимали. Антон правду говорит, мы очень часто колемся и смеемся. 

Не пропустите уже сегодня в 20:05 — новые серии «Ничто не случается дважды» на телеканале СТБ!

Источник фото: Instagram – mrsketrin

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