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Пасха в 2020 году: обычаи и традиции празднования

24.03.2020

Пасха является символом вечной жизни и победы над смертью, а также очищения от грехов, поэтому традиционно отмечается всем христианским миром. Для верующих Воскресение Христово является главным событием церковного календаря, поэтому его называют «праздником праздников и торжеством из торжеств». Сама Пасха в этом году приходится на 19 апреля.

пасха 2019

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Кроме Великого поста подготовка верующих к Пасхе включает Чистый четверг, Страстную пятницу и Великую субботу. В последний четверг перед Воскресением Христа следует провести в доме генеральную уборку, а также очистить тело. После этого – в пятницу и субботу – верующие осмысляют мученическую смерть Христа, которой он искупил грехи людей и открыл им дорогу к спасению души.
пасха обычаи

Еще до Чистого четверга православным следует приготовить праздничные куличи и яйца, чтобы освятить их во время богослужения в Великую субботу. Лучше всего красить яйца луковой шелухой в красный цвет, ведь, по легенде, именно так Мария Магдалина заставила римского императора Тиберия поверить в воскресение Христа – когда обычное яйцо в ее руках вдруг стало красным (как символ крови Иисуса).

пасха 2019

Праздничные куличи и пасхальные яйца — не единственные блюда для торжественного стола. Кроме них подают студень, буженину, творожную пасху, запеченную домашнюю птицу и т. д.

пасха 2019

В ночь на воскресенье начнется праздничное богослужение. В рамках пасхальной службы священнослужитель вместе с паствой совершает крестный ход — обходит храм под звон колоколов. Затем духовенство и верующие исполняют пасхальное песнопение. По его окончании настоятель отворяет двери храма и пускает всех внутрь для исполнения пасхального канона. После этого наступает время христосоваться в течение следующих 40 дней (говорить друг другу вместо приветствия «Христос воскрес!», «Воистину воскрес!», при этом троекратно целуясь), а также обмениваться куличами и яйцами.

пасха 2019

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Празднование Пасхи длится 40 дней, потому как именно столько времени Христос провел на земле со своими учениками после воскресения. Особые празднования в храмах устраивают через неделю после Пасхи  — когда на Светлую седмицу проводятся торжественные богослужения, крестные ходы, окропления святой водой. Всю неделю после Пасхи принято ходить в гости к близким, на гулянья, христосоваться и дарить подарки.

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