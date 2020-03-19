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Григорий Бакланов: Мой герой в продолжении «Ничто не случается дважды» изменился абсолютно, целиком и полностью

19.03.2020

Молодой и харизматичный актер театра и кино Григорий Бакланов уже хорошо знаком зрителям. В продолжении многосерийного фильма «Ничто не случается дважды» он вернется к роли Глеба. Актер откровенно рассказал о специфике работе с Оксаной Байрак и о том, как изменился его герой в продолжении фильма. Об этом и не только – читайте в интервью с Григорием Баклановым. 

Расскажите о своем персонаже: что его ждет и как он изменится в продолжении фильма?

Мой герой в «Ничто не случается дважды» изменился абсолютно, целиком и полностью. Раньше он был достаточно наивным и воздушным парнем. Сейчас он уже взрослый мужчина, который имеет семью, занимается бытовыми и профессиональными вопросами. Он больше не витает в облаках, а все же превращается в мужчину. Но кроме этого, перед ним предстает тяжелая и большая задача, которую он будет пытаться все 8 серий преодолеть. 

Какой у вас был самый сложный съемочный день?

Я думаю тут каждый день, который у меня был, – он не простой. Каждая сцена несет за собой какие-то большие рубежи, которые нужно переходить. Это не просто сцены, в которых мы можем появиться и рассказать что-то. Нам нужно действительно прожить, и если это не происходит, то нет и кино. Поэтому в этом плане Оксана добивается от нас не 100%, а 200%.

Вам ближе Глеб в начале истории или же в продолжении?

Знаете, мне он ближе был все же в начале, потому что и по возрасту, и по каким-то внутренним моим качествам мне было интереснее и легче. Но я очень рад, что сейчас представилась именно такая возможность. Ведь как мой персонаж взрослеет, так и я расту, что-то в моей жизни меняется, какие-то принципы и основные взгляды. Мне интересно расти вместе с ним.

Что во взрослом Глебе вам нравится больше всего? 

В первую очередь, во взрослом Глебе мне нравится его ответственность за себя и своих близких, в какой-то степени взвешенность его взглядов, порой даже мудрых, на окружающие вещи. 

Какая линия вам нравится кроме вашей?

Честно, все! Мне понравилось, что когда я открыл сценарий фильма, я понял, что абсолютно все поменялись. Это как будто другая история. История, которая развернута с другого ракурса, и мы смотрим не просто на продолжение чего-то прошлого, а на новую историю. Мы смотрим на тех же людей, но с иного ракурса, — и это потрясает!   

Как вам работать с Оксаной Байрак?

Потрясающе! Я благодарен судьбе, что мы встретились. Работается нелегко, потому что это тот человек, который требует от тебя каждую секунду совершать не всегда привычные вещи. Где-то привыкаешь расслабляться, где-то можно что-то проще сделать. А Оксана никогда не дает соврать ни себе, ни другим. Поэтому приходится действительно стараться и выкладываться на полную. Она строгий режиссер и это радует, потому что именно эта строгость позволяет быть всегда собранным и убирает лишние какие-то шумы, моменты, которые тебя могут отвлекать, и помогает сконцентрироваться только на работе и на твоем персонаже. 

Делаете ли вы какие-то особенные обряды перед съемкой?

Я не могу сказать, что у меня есть определенная процедура, например, когда перед каждым съемочным днем я ем какой-то особенный фрукт или говорю какие-то слова. Все зависит от сцены. Если нужно настроиться на какую-то одну ноту, то я буду пытаться услышать именно это пространство. 

Не пропустите, уже сегодня в 20:05 — «Ничто не случается дважды» на телеканале СТБ!

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