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Масленица 2020: дата и традиции празднования по дням

24.02.2020

Масленица — древний славянский праздник, который символизирует проводы зимы и ожидание весны. Гуляние народа длится неделю и завершается Прощеным воскресеньем. Смотрите даты празднования Масленицы в 2020 году и традиции, которые связаны с каждым из дней.

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В 2020 году Масленица начинается 24 февраля и продлится до  1 марта включительно.

Понедельник, 24 февраля— первый день Масленицы – «встреча». В этот день раскатывают ледяные горки. В старину верили, что чем дальше катятся сани и чем громче смех над ледяной горкой, тем лучше будет урожай.

Вторник, 25 февраля— «заигрыш». В этот день принято заводить веселые игры и угощать за созданное веселье блинами.

26 февраля — «лакомка». Все хозяюшки в этот день готовят различные вкусности в больших объемах и украшают ими богатый стол, но блины, естественно, остаются на первом месте.

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Четверг, 27 февраля— «разгуляй». С этого дня Масленица разворачивается во всю ширь — гуляют с утра до вечера, водят хороводы, поют песни.

Пятница, 28 февраля— «тещины вечера». Целый ряд масленичных обычаев в этот день направлен на ускорение свадеб и содействие молодежи в нахождении себе подходящей пары. Зятья с вечера лично приглашают в гости своих тещ — угощают их блинами.

Суббота, 29 февраля— «золовкины посиделки». В этот день молодая невестка приглашает своих родных к себе.

Воскресенье, 1 марта — «прощеное воскресенье», а также «проводы», «целовник». В этот день принято просить прощения у всех близких и обиженных за причиненное зло, за какие-то свои проступки. 

Со 2 марта гулянья прекращаются, так как в силу вступает Великий пост, который продлится до Пасхи.

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