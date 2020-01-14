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Эктор Хименес-Браво отмечает день рождения

14.01.2020

Сегодня свое 48-летие празднует судья «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво. Поздравляем талантливого повара с днем рождения и желаем успехов во всех начинаниях!

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Недавно на телеканале СТБ завершился 9 сезон кулинарного шоу «МастерШеф». И сегодня строгий, но справедливый судья Эктор Хименес-Браво отмечает свой 48-й день рождения.

Редакция сайта СТБ присоединяется ко всем пожеланиям родных и близких!

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Эктор уже не первый год делится с начинающими поварами своим бесценным опытом. Его мастерству и таланту может позавидовать любой, кто знает толк в высокой кухне, и даже те, кто просто любит вкусную еду! В каждом сезоне «МастерШеф» Эктор удивляет нас своими знаниями и умениями, а участники с удовольствием уже который год подряд прислушиваются и равняются на него.

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