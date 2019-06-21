Как ухаживать за волосами летом? Ведь влияние солнечных лучей на них в летнее время особенно опасно. Мечтая побыстрее уехать в теплые края, мы часто забываем как следует подготовиться к отпуску, а именно запастись защитными средствами от коварных солнечных лучей. Советы по уходу за волосами в летнее время, а также обзор лучших и проверенных средств читайте ниже!

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Как солнце влияет на волосы

Пляж — настоящее испытание для локонов. Прямые солнечные лучи и соленая вода способны разрушить структуру волоса. Как это происходит? Длительное активное воздействие ультрафиолетовых лучей стимулирует фотораспад аминокислот, вследствие чего меняется цвет пигмента волос. Простыми словами это называется выгоранием. Волосы становятся тусклыми и безжизненными.

В сумме с агрессивной морской водой вред, причиненный волосам, удваивается. Локоны ослабевают, становятся сухими и ломкими.

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Главный трихолог компании Philips Мэрилин Шерлок в одном из интервью развеяла популярный среди женщин миф: «Многие считают волосы живыми. Однако, единственная живая часть волоса находится под кожей головы. Поврежденные локоны не смогут восстановиться самостоятельно. Поэтому волосы нужно защищать и обеспечивать им должный уход».

Что делать

Арт-директор компании Pantene Pro-V Сэм Макнайт дал несколько простых советов: «Если тебе дороги собственные волосы, держи голову над водой во время купания. Нырять лучше только по необходимости или очень огромному желанию. Также купи себе красивую шляпу или кепку. Они помогут волосам сохранить оттенок и яркость».

В интервью популярному глянцу Мэрилин Шерлок дала полезные рекомендации, как защитить и восстановить волосы:

Чтобы восстановить баланс полезных веществ, летом как можно чаще мойте волосы. При этом не забывайте о смягчающем кондиционере и питательных масках. Используйте солнцезащитные продукты с содержанием диметикона. Это вещество создает волосу защитную оболочку, которая спасает от вредного солнечного излучения и делает локоны послушными. Старайтесь каждую неделю проводить восстанавливающие процедуры с протеином, кератином. Эти вещества способны минимизировать вред, причиненный волосам, и способствуют их быстрому восстановлению. Шампуни с SPF будет недостаточно. Обязательно обзаведитесь спреями и сыворотками с высоким защитным фильтром. Откажитесь от обесцвечивающих средств. Они содержат спирт, сок лимона, прочие вещества, которые обезвоживают волосы и таким образом повреждают их структуру. Соль способна пересушивать волосы. Не ленитесь после купания в море ополоснуть локоны пресной водой. Чтобы защитить волосы от хлорированной воды в бассейне, намочите их перед купанием обычной водой и используйте кондиционер в большом количестве. Также можно купить профессиональные средства для защиты волос от хлора. Резиновая шапочка для бассейна и шляпа с широкими полями на пляже защитят ваши волосы на 100%!

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Что купить. Личный опыт

Перепробовав множество средств для волос разных брендов и ценовой категории, мне удалось найти несколько косметических продуктов, которые идеально подошли моим волосам. Конечно, я не являюсь специалистом в данной сфере и не могу давать авторитетные рекомендации. Однако, проверив качество данных продуктов на собственных волосах, могу сказать, что они реально работают. Итак, мои любимые продукты для волос:

Солнцезащитный спрей для волос L’oreal Professionnel Serie Expert Solar Sublime After Sun Protect Spray

Этот спрей станет надежным защитником ваших волос летом. Просто нанесите его на волосы перед выходом из дома. Или бросьте в сумочку — на случай, если днем ваши планы изменятся

Шампунь для сухих и поврежденных волос Diplona Professional Your Repair Profi Shampoo + кондиционер для сухих и поврежденных волос Diplona Professional Your Repair Profi Conditioner

Эта чудесная парочка помогла восстановить мои волосы после осветления и окрашивания. Теперь продукция ТМ Diplona Professional спасает мои локоны в жаркие солнечные дни.

Маска для волос с кератином Kallos Cosmetics Keratin Hair Mask

Незаменимый продукт для окрашенных и поврежденных локонов. Делает волосы блестящими, гладкими, живыми. Предотвращает появление секущихся кончиков.

Однофазные жидкие кристаллы Brelil Bio Traitement Beauty Cristalli Liquidi

Об этом продукте наверняка слышали многие. Кому-то он подошел, кому-то — нет. Мои волосы сказали жидким кристаллам Brelil «спасибо». Замечательный продукт для восстановления ломких волос и защиты кончиков.

Еще раз хочу напомнить, данные средства, как и любые другие косметические продукты, могут подойти не всем. Поэтому обязательно купите пробники, чтобы проверить эффект на собственных локонах.

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Любите свои волосы, ухаживайте за ними и не забывайте защищать в жаркое время года. Тогда в ответ они порадуют вас живостью, блеском и красотой!

Алёна Ткаченко

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