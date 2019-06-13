Алена Шоптенко и Максим Ежов пришли на «Зважені та щасливі»-9

Съемки 9-го сезона «Зважені та щасливі» в самом разгаре. Участники начали активно тренироваться и худеть. И лучшим разнообразием в тренировках служат танцы. Хореографы Алена Шоптенко и Максим Ежов пришли на проект «Зважені та щасливі»-9, чтобы научить одиночек танцевать. Подробнее читайте в материале.

Участниками нового сезона самого весомого шоу стали одинокие люди, которые до сих пор не могут построить личные отношения из-за лишнего веса. Марина Боржемская и Иракли Макацария помогают им ежедневно в тренировках. Светлана Фус следит за рационом питания, а Анна Кушнерук работает с личными проблемами каждого.

К списку профессионалов присоединились и хореографы – Алена Шоптенко и Максим Ежов. В 9-м сезоне традиционно состоится неделя, посвященная танцам. Каждый участник почувствует себя настоящим танцором и раскроет весь свой потенциал. Помогать в этом им будут лучшие хореографы страны.

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Алена Шоптенко призналась, что ей очень повезло с командой. Все участники старательные, несмотря на большой лишний вес. Помимо движений, хореограф добавит к танцу и драматургии, чтобы соперники вкладывали эмоцию в исполнение номера. Более того, это не первый опыт работы с учениками такой весовой категории.

А вот Максим Ежов отметил, что данный опыт работы со «зваженими» в его практике впервые. Но несмотря на это, он готов каждого обучить правильному выполнению всех танцевальных «па».

Уже осенью мы увидим, как участники станцуют и как их оценят жюри. Не пропустите девятый сезон самого весомого шоу страны «Зважені та щасливі» на телеканале СТБ!

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