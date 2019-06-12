Наконец-то пришла пора домашних, сочных, налитых солнцем помидоров. Совершенно невозможно пройти мимо прилавка и не купить килограмм-другой. Или не сорвать хотя бы один помидор с собственного огорода. Но, увы, возможности человеческого организма не бесконечны и съесть все выращенные помидоры просто невозможно. И тогда на помощь придут наши рецепты от участников проекта «МастерШеф. Профессионалы». Как сделать томатную пасту в домашних условиях? Выбирайте рецепт на свой вкус в нашем материале.

Ингредиенты:

Приготовление:

Помидоры моем и удаляем подпорченные места и плодоножки.

Разрезаем на половинки и складываем в эмалированную кастрюлю. Туда же отправляем нарезанный лук, наливаем воду, ставим на огонь и доводим до кипения.

Уменьшаем огонь и тушим около 15 минут, пока помидоры не станут мягкими. Когда масса остынет — перетираем ее через сито. Должны остаться шкурки — их смело выбрасываем. Возвращаем на огонь пасту и тушим пока не уварится в 5 раз.

При этом не забываем всё время помешивать, иначе она может пригореть. Добавляем сахар, соль, пробуем и корректируем вкус. Наливаем уксус, перемешиваем и сразу же заливаем пасту в предварительно простерилизованные банки и закатываем.