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Простые рецепты томатной пасты на зиму от участников проекта «МастерШеф. Профессионалы»

12.06.2019

Наконец-то пришла пора домашних, сочных, налитых солнцем помидоров. Совершенно невозможно пройти мимо прилавка и не купить килограмм-другой. Или не сорвать хотя бы один помидор с собственного огорода. Но, увы, возможности человеческого организма не бесконечны и съесть все выращенные помидоры просто невозможно. И тогда на помощь придут наши рецепты от участников проекта «МастерШеф. Профессионалы». Как сделать томатную пасту в домашних условиях? Выбирайте рецепт на свой вкус в нашем материале.

Классическая томатная паста

Ингредиенты:

  • помидоры — 3 кг
  • репчатый лук — 2 головки
  • сахар – 100 г
  • уксус 6% —  ½ стакана
  • соль — по вкусу
  • вода — ½ стакана

Приготовление:

  1. Помидоры моем и удаляем подпорченные места и плодоножки.
  2. Разрезаем на половинки и  складываем в эмалированную кастрюлю. Туда же отправляем нарезанный лук, наливаем воду, ставим на огонь и доводим до кипения.
  3. Уменьшаем огонь и тушим около 15 минут, пока помидоры не станут мягкими. Когда масса остынет — перетираем ее через сито. Должны остаться шкурки — их смело выбрасываем. Возвращаем на огонь пасту и тушим пока не уварится в 5 раз.
  4. При этом не забываем всё время помешивать, иначе она может пригореть. Добавляем сахар, соль, пробуем и корректируем вкус. Наливаем уксус, перемешиваем и сразу же заливаем пасту в предварительно простерилизованные банки и закатываем.
  5. Переворачиваем и укутываем банки в одеяло до полного остывания. Классическая томатная паста готова — без неё не обойдётся ни один борщ.

Томатная паста с яблоками

Ингредиенты:

  • помидоры — 1,5 кг
  • кислые очищенные яблоки — 300 г
  • лук — 1 большая головка
  • уксус яблочный — 50 мл
  • соль, перец по вкусу

Приготовление:

  1. У помидоров вырезаем плодоножки, режем их на половинки и складываем в кастрюлю.
  2. Туда же добавляем нарезанные лук и яблоки. Ставим на маленький огонь, даем закипеть и варим около 20 минут.
  3. С помощью сита или блендера пюрируем нашу массу и возвращаем на огонь на 40 минут. За это время паста должна увариться в несколько раз. Не забываем помешивать.
  4. Добавляем соль, перец и сахар, пробуем на вкус и корректируем специями. Добавляем яблочный уксус и держим на огне еще 15 минут.
  5. Готовую томатно-яблочную пасту заливаем в тёплые, простерилизованные банки, закатываем и укутываем в одеяло до остывания. Такая паста отлично подойдет к мясным блюдам.

Острая томатная паста

Ингредиенты:

  • помидоры — 3 кг
  • лук — 500 г
  • молотый жгучий перец — 2 ч.л.
  • лавровый лист — 2 шт.
  • сахар — 200 г
  • горчичный порошок или семена — 2 ст.л.
  • можжевельник (по желанию) — 3—4 ягоды
  • уксус 6% — 200 мл
  • чёрный перец — 6 горошин

Приготовление:

  1. Первым делом, помидоры нужно очистить от кожуры, для этого опускаем их сначала в кипяток и сразу же в холодную воду.
  2. Нарезаем помидоры на половинки, добавляем нарезанный лук, наливаем стакан воды, ставим на огонь и доводим до кипения.
  3. Варим около 15 минут и пропускаем массу через сито. Уксус подогреваем, добавляем в него жгучий перец, можжевельник, черный перец и лавровый лист. Доводим до кипения, охлаждаем и переливаем к томатам.
  4. Увариваем нашу пасту в несколько раз, добавляем горчицу, сахар и соль. Кипятим и варим еще около 5 минут.
  5. Сразу же разливаем по стерилизованным банкам и отправляем под одеяло пока паста полностью не остынет. Такая острая томатная паста отлично подойдет для борща, солянки или супа харчо.

Пряная томатная паста в духовке

Ингредиенты:

  • помидоры — 4 кг
  • соль — 4 ст.л.
  • молотый кориандр — 1 ч.л.
  • молотая корица — 1 ч.л.
  • молотый черный перец — 1 ч.л.
  • гвоздика — 10 палочек
  • зелень по вкусу — петрушка, кинза, сельдерей

Приготовление:

  1. Помидоры режем на половинки, очищаем от подпорченных мест и складываем в сито, которое устанавливаем в кастрюле с кипящей водой.
  2. Варим около 10 минут. Через сито или с помощью блендера пюрируем томаты. Смешиваем массу с солью, переливаем в кастрюлю и ставим в духовку, разогретую до 200 градусов на 2 часа.
  3. Периодически достаем, перемешиваем и проверяем густоту. Когда консистенция будет вас устраивать, добавляем специи.
  4. Зелень связываем в пучок и “топим” в соус. Возвращаем в духовку еще на полчаса. Зелень выбрасываем, она уже отдала весь свой аромат и вкус, пасту переливаем в простерилизованные банки, закатываем и прячем под одеяло, до остывания.
  5. Такой пряный соус отлично подойдет к борщу, гуляшу или мясу.

Аджика с хреном

Ингредиенты:

  • помидоры — 2 кг
  • сладкий перец — 1 кг
  • чеснок — 300 г
  • острый перец “чили” — 300 г
  • корень хрена — 300 г
  • уксус 9% — 150 г
  • соль — 150 г

Приготовление:

  1. Помидоры и перец моем, удаляем плодоножки и очищаем от семян.
  2. Томаты, хрен, чеснок, сладкий и острый перцы пропускаем через мясорубку, Добавляем уксус и соль, тщательно перемешиваем и сливаем жидкость.
  3. Получившуюся аджику разливаем по баночкам и закрываем обыкновенными капроновыми крышками. Хранить необходимо в холодильнике.

Приятного аппетита!

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