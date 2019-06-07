На улице стоит жара, а это самое подходящее время попробовать вкусные и освежающие напитки. Летние коктейли — лучшее средство, чтобы утолить жажду и поднять настроение. Участник «МастерШеф. Профессионалы» — Шева Димарик — сделал подборку самых вкусных безалкогольных и алкогольных коктейлей. Пошаговые рецепты охлаждающих напитков читайте в материале.

Классический мохито

Ингредиенты:

Способ приготовления:

В стакан налить приготовленную смесь и добавить сироп.

Загрузить в блендер ломтики лимона и лайма. Добавить клубнику. Все перемешать.

Кровавая Мэри

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Арбузный коктейль

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Влить туда стакан яблочного сока, лайм и мяту. Все взбить.

Вырезать всю мякоть арбуза, нарезать ее кусочками и положить в чашу блендера.

Ягодный смузи

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Перелить смузи в бокал, немного охладить.

Далее помыть ягоды и добавить их в блендер. Еще раз взбить.

Взбить молоко, сыр и сахар в блендере.

Арбузно-цитрусовый коктейль

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Загрузить в блендер ломтики арбуза, апельсиновый сок, перец и лед. Все смешать.

Имбирный напиток

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Положить мед и сок лимона по вкусу, перемешать, охладить напиток.

Мятный напиток

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Дать настояться 10-15 минут. Положить в напиток лед и несколько целых листиков мяты.

Сперва отжать из лимонов сок, соединить его с водой. Добавить сахар и подогреть до полного растворения сахара.

Фруктовый напиток

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Налить сок в кастрюлю и довести до кипения на среднем огне. Количество жидкости должно уменьшиться до 1,5 стакана.

Процедить получившееся пюре, чтобы выдавить как можно больше жидкости.

Смешать сок и сироп, который у вас получился. Оставить в холодильнике до полного охлаждения.