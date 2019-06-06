как вырастить авокадо дома

Как вырастить авокадо из косточки в домашних условиях
Оказывается, вырастить авокадо дома вполне реально и совсем несложно! Это тропическое растение на самом деле неприхотливо и комфортно себя чувствует при комнатной температуре. Если соблюдать простые правила, уже через несколько недель посаженная косточка авокадо пустит корни, вскоре начнут появляться первые листочки, а со временем – даже цветы. Читайте, как посадить авокадо и как вырастить его в домашних условиях.
Крупная косточка авокадо составляет треть, а иногда и половину от всего веса плода. Но не спешите ее выбрасывать! Из кости экзотического фрукта можно вырастить целое деревце. Всего 10 простых шагов – и подоконник вашего дома будет украшать вечнозеленое растение авокадо с красивыми продолговатыми листьями.
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Пошаговая инструкция, как вырастить авокадо
1. Аккуратно разрежьте спелый плод авокадо вдоль пополам так, чтобы не повредить косточку.
2. Отделите косточку от мякоти и промойте теплой водой. Маслянистых кусочков авокадо оставаться не должно, иначе появится плесень.
3. В нижнюю часть кости с равными промежутками воткните 4 зубочистки на глубину около 5 мм.
4. Поместите косточку в прозрачный стакан с водой так, чтобы зубочистки удерживали косточку на треть погруженной в воду.
5. Поставьте стакан на хорошо освещенное место. Не забывайте каждые два дня менять воду.
6. Дождитесь появления стержневого корня. В среднем это происходит через 3-4 недели. Будьте терпеливы!
7. Когда корни достигнут длины 3 см, выньте зубочистки и посадите проросшую кость в рыхлую почву.
8. Поливайте будущее дерево раз в три дня.
9. Когда растение достигнет желаемой высоты, прищипывайте верхушку, стимулируя боковые побеги.
10. Раз в год пересаживайте авокадо в новую почву и меняйте горшок на более крупный.
Теперь вы знаете, как вырастить авокадо из косточки!
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