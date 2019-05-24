А какую же укладку сделать на такой важный и незабываемый праздник, как последний звонок? Мы уже рассказывали, какие прически будут модными для обладательниц длинных локонов и короткостриженных девушек. Stb.ua приготовил для вас подборку красивых и легких причесок на последний звонок на длинные, средние и короткие волосы.

Прически на последний звонок в 2019 году не должны быть сложными и чрезмерно украшенными, ведь торжественная линейка обычно начинается рано, и просто не будет времени на выполнение замысловатой укладки. С другой стороны, они должны быть стойкими, так как праздник происходит на улице, и может быть сыро или ветрено.

Прически на последний звонок на короткие волосы

Если у девочки короткая стрижка, это не значит, что не удастся сделать красивую прическу. Это именно тот случай, когда можно себе позволить необычно зафиксировать волосы, добавив непривычного объема. Увеличить его можно, сделав начес специальной расческой, а можно немного подкрутить у самого корня. Только следите за температурой плойки: не больше 190 °С, а если волосы совсем тонкие (или детские), от 130 °С до 170 °С – учтите это, когда будете делать прическу и младшей сестре!

Бантики завязать вряд ли получится, но прикрепить красивую заколку с белым или светлым цветком можно. Чтобы большой аксессуар не смотрелся инородно, волосы лучше завить.

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Прически на последний звонок на средние волосы

На средних волосах уже можно заниматься всяческими плетениями. Коса – это довольно нарядно и строго одновременно, так что подобные причёски отлично будут сочетаться со школьной формой.

Попробуйте прическу «рыбка». Она напоминает известную всем косичку «колосок». Отделяйте с разных сторон тонкие прядки и меняйте их местами. Закалывайте невидимками.

Попробуйте сходящиеся французские и боксерские косы, а также веночек, в которые можно вплести ленты.

Можно сделать и маленький пучок, украшенный косами: зачешите уложенные легкими волнами волосы назад, закрепите тонкой резинкой, сделайте пучок. Скорее всего, у вас останутся пряди, которые не соберутся в него. Заплетите их в косы и приколите к пучку.

Прически на последний звонок на длинные волосы

Тут будут идеальны прически на последний звонок с бантами. Но простые два хвоста – это слишком скучно, тем более обычно они очень путаются на ветру. Так что лучше украсить бантом косу.

Бантик можно сделать и из собственных волос. Вот инструкция, как сделать розочку.

Расчешите волосы. Выберите две пряди за ушами. Разделите оставшуюся массу волос на три части, как для косы. Заправьте пряди, взятые за ушами, между первой и третьей прядью. Скрепите резинкой, сплетите косичку до конца волос. Закрепите резинкой, растрепайте прядки и скрутите вокруг первой резинки. Зафиксируйте шпильками или невидимками. Романтический образ готов.

Помните о том, что кроме бантов актуальны венки из искусственных цветов, которые украсят любую косу. А вот украшения из хрусталя, металла или со стразами лучше оставьте для выпускного вечера.

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