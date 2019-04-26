Поздравления с Пасхой в стихах
28 апреля 2019 года весь православный мир будет отмечать светлый праздник – Пасху. Традиционно в этот день принято ходить в церковь, поздравлять близких и знакомых. Однако хочется сделать это как-то по-особенному. Мы предлагаем вам подборку поздравлений на Пасху 2019 в стихах.
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В день Пасхи пожелать хочу здоровья,
Пусть благодать к нам спустится с небес!
Любви, надежды, веры и удачи,
Дай Бог всем счастья и «Христос воскрес!»
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С Пасхой, вечным праздником спасенья –
Жизнь пусть наполнит благодать!
В святой день Христова воскресенья
Желаю только счастье знать!
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Слышен звон колоколов!
В церковь кто идти готов?
Освятить пора давно
пасху, яйца и вино!
В праздник Пасхи поздравляем!
Счастья, люди, вам желаем!
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Христос воскрес! Христос воскрес!
Сияет солнышко с небес!
Зазеленел уж темный лес,
Христос воистину воскрес!
Пришла весна – пора чудес,
Журчит родник – Христос воскрес!
Светлее в мире нет словес –
Воистину Христос воскрес!
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Обласканы улыбки теплым ветром –
В права свои вступила уж весна;
Сегодня день особенно пресветлый:
Ведь Пасху нынче празднует страна!
И всех погода умиротворяет,
И каждый ждет от Господа чудес,
И все, как я, с восторгом повторяют:
Христос воскрес! Воистину воскрес!
Автор: Алексей Резников
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Солнце искрится на маковке храма,
Дети смеются, ликует народ.
Вьется вокруг аромат фимиама.
Светел и чист над землей небосвод.
С праздником Пасхи – святым воскрешеньем
Всех поздравляю! Пусть ваши сердца
Верой наполнятся и изумленьем
От справедливых деяний творца!
Автор: Ольга Аманатова
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