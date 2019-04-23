Очень важно сделать кулич на Пасху 2019 идеальным, ведь за столом соберется вся семья! Побалуйте их вкусненьким! К тому же это поистине великий праздник! Шеф-кондитер и суперфиналистка «МастерШеф»-6 Екатерина Пескова поделилась с нами своим рецептом приготовления пасхального кулича. Подробнее – в материале.

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Ингредиенты:

свежие дрожжи – 60 г

соль – 0,5 ч. л.

сливочное масло – 300 г

молоко – 350 мл

сахар – 500 г

яйца – 5 шт.

мука – 1кг

водка – 1 ч. л.

мускатный орех

цедра

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Приготовление:

Дрожжи развести в тёплом молоке (не выше 38–40 °C ). Отделить белки от желтков. Белки взбить до устойчивых пиков, желтки взбить с сахаром, растопить масло. В желтки вылить растопленное сливочное масло, добавить белок и 500 г муки. Вымесить тесто и поставить на ночь в тёплое место. Утром добавить оставшуюся муку, мускатный орех, цедру, 1 ч. л. ложка водки, вымесить 20 минут и оставить на 1,5 часа. Разложить по формочкам и оставить подходить на час. Выпекать 30–40 минут при температуре 160–180 °C .

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