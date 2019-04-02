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Пасха: рецепты в мультиварке от Надежды Матвеевой

02.04.2019

Если времени печь куличи самостоятельно совсем нет, вас всегда выручит мультиварка. Вкусную пасху в мультиварке сделать проще простого. Предлагаем вам легкие рецепты куличей, благодаря которым вы сможете порадовать близких праздничным лакомством.

Пасха с изюмом в мультиварке

пасха в мультиварке

 Пасха 2019: лучшие рецепты

Ингредиенты:

  • Сухие дрожжи — 15 г
  • Мука — 500 г
  • Щепотка соли
  • Молоко — 100 мл
  • Сахар — 2/3 ст.
  • Сливочное масло — 100 г
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Яйца — 3 шт.
  • Изюм — 100 г

Способ приготовления:

  1. Развести дрожжи в подогретом молоке. Добавить 2 ст. л. муки и 1 ст. л. сахара. Перемешать и оставить смесь на 15 минут.
  2. Взбить яичные белки с сахаром и щепоткой соли так, чтобы создалась мягкая белая пена. В другой миске взбить желтки с оставшимся сахаром. Добавить дрожжевую опару в желтки и постепенно добавить белки. Потом добавить щепотку соли.
  3. Постепенно всыпать муку. Замесить мягкое тесто, но перед тем смазать руки руки растительным маслом.
  4. Выложить тесто на поверхность и добавить сливочное масло. Месите около 10 минут. Переложить тесто в смазанную маслом миску. Накрыть его полотенцем и оставить на 1.5 часа.
  5. Как только тесто подойдет, выложить его на стол и добавить распаренный изюм.
  6. Смазать маслом чашу мультиварки, потом выложить в нее тесто. Оно должно занимать 1/3 емкости. Включить режим «Подогрев» на 20 минут. Затем оставить тесто подходить на 40 минут.
  7. Включить режим «Выпечка» на 60 минут, а затем еще на 30-40 минут. Готовую паску украсить по вашему вкусу.

Паска с цедрой в мультиварке

пасха в мультиварке

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Ингредиенты:

  • Пшеничная мука — 400 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Сахар — маленький стакан
  • Сливочное масло — 100 г
  • Апельсин — 1 шт.
  • Дрожжи — 2 ч. л.
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Ванилин — 1 пакетик

Способ приготовления:

  1. В глубокую миску просеять муку. Всыпать в нее соль, ванилин и дрожжи. Все тщательно перемешать.
  2. В отдельной посуде взбить яйца с сахаром.
  3. Заранее снять с апельсина цедру и выжать сок из его половинки.
  4. Далее муку соединить с яично-сахарной массой, соком и цедрой апельсина. Перемешать массу.
  5. Добавить сливочное масло и ложкой размешать тесто.
  6. Далее замесить тесто руками, чтобы оно получилось мягкое и эластичное. Оставить его подходить на 2 часа.
  7. Как только тесто подойдет, смазать чашу мультиварки маслом. Поместить туда тесто и закрыть крышкой. Оставить тесто подходить еще в течении 30 минут. При этом не открывать крышку мультиварки.
  8. Выпекать паску в режиме «Печь» на протяжении 45-50 минут.
  9. Испеченный кулич украсить цукатами или изюмом.

Паска с сухофруктами и орехами в мультиварке

пасха в мультиварке

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Ингредиенты:

  • Молоко — 150 мл
  • Сливки 12% — 150 мл
  • Дрожжи — 30 г
  • Сливочное масло — 100 г
  • Подсолнечное масло — 60 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Сахар — 200 г
  • Щепотка соли
  • Ванилин — 1 пакетик
  • Орехи — 150 г
  • Сухофрукты — 450 г
  • Лимонный сок — 2 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Приготовить сухофрукты. Залить их кипятком и оставить на 20 минут. Мелко порубить орехи.
  2. Подогреть молоко со сливками до температуры 35-40 градусов. Смешать дрожжи с сахаром, влить молоко.
  3. Добавить дрожжи и перемешать. Накрыть пищевой пленкой и оставить на 20 минут.
  4. В миксере взбить 2 яйца, добавить еще 2 желтка. Позже добавить сахар, ваниль и щепотку соли. Взбивать 5-6 минут.
  5. Если дрожжи подошли, смешать их с оставшимся молоком. Далее добавить взбитые яйца и разогретое сливочное масло.
  6. Добавить столько муки, чтобы тесто получилось чуть гуще. Затем вымесить тесто еще несколько минут, смазав руки и стол растительным маслом.
  7. Поставить тесто в теплое место на 30 минут.
  8. Смазать емкость мультиварки маслом, положить туда тесто и кинуть сухофрукты, орехи.
  9. Выпекать паску в  режиме «Печь» на протяжении 45-50 минут.

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