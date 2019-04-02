Если времени печь куличи самостоятельно совсем нет, вас всегда выручит мультиварка. Вкусную пасху в мультиварке сделать проще простого. Предлагаем вам легкие рецепты куличей, благодаря которым вы сможете порадовать близких праздничным лакомством.

Пасха с изюмом в мультиварке

Пасха 2019: лучшие рецепты

Ингредиенты:

Сухие дрожжи — 15 г

Мука — 500 г

Щепотка соли

Молоко — 100 мл

Сахар — 2/3 ст.

Сливочное масло — 100 г

Растительное масло — 3 ст. л.

Яйца — 3 шт.

Изюм — 100 г

Способ приготовления:

Развести дрожжи в подогретом молоке. Добавить 2 ст. л. муки и 1 ст. л. сахара. Перемешать и оставить смесь на 15 минут. Взбить яичные белки с сахаром и щепоткой соли так, чтобы создалась мягкая белая пена. В другой миске взбить желтки с оставшимся сахаром. Добавить дрожжевую опару в желтки и постепенно добавить белки. Потом добавить щепотку соли. Постепенно всыпать муку. Замесить мягкое тесто, но перед тем смазать руки руки растительным маслом. Выложить тесто на поверхность и добавить сливочное масло. Месите около 10 минут. Переложить тесто в смазанную маслом миску. Накрыть его полотенцем и оставить на 1.5 часа. Как только тесто подойдет, выложить его на стол и добавить распаренный изюм. Смазать маслом чашу мультиварки, потом выложить в нее тесто. Оно должно занимать 1/3 емкости. Включить режим «Подогрев» на 20 минут. Затем оставить тесто подходить на 40 минут. Включить режим «Выпечка» на 60 минут, а затем еще на 30-40 минут. Готовую паску украсить по вашему вкусу.

Паска с цедрой в мультиварке

Больше по теме: Выходные дни на Пасху в 2019 году в Украине: сколько будем отдыхать

Ингредиенты:

Пшеничная мука — 400 г

Яйца — 4 шт.

Сахар — маленький стакан

Сливочное масло — 100 г

Апельсин — 1 шт.

Дрожжи — 2 ч. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Ванилин — 1 пакетик

Способ приготовления:

В глубокую миску просеять муку. Всыпать в нее соль, ванилин и дрожжи. Все тщательно перемешать. В отдельной посуде взбить яйца с сахаром. Заранее снять с апельсина цедру и выжать сок из его половинки. Далее муку соединить с яично-сахарной массой, соком и цедрой апельсина. Перемешать массу. Добавить сливочное масло и ложкой размешать тесто. Далее замесить тесто руками, чтобы оно получилось мягкое и эластичное. Оставить его подходить на 2 часа. Как только тесто подойдет, смазать чашу мультиварки маслом. Поместить туда тесто и закрыть крышкой. Оставить тесто подходить еще в течении 30 минут. При этом не открывать крышку мультиварки. Выпекать паску в режиме «Печь» на протяжении 45-50 минут. Испеченный кулич украсить цукатами или изюмом.

Паска с сухофруктами и орехами в мультиварке

Больше по теме: Творожная пасха: рецепт от Надежды Матвеевой

Ингредиенты:

Молоко — 150 мл

Сливки 12% — 150 мл

Дрожжи — 30 г

Сливочное масло — 100 г

Подсолнечное масло — 60 г

Яйца — 4 шт.

Сахар — 200 г

Щепотка соли

Ванилин — 1 пакетик

Орехи — 150 г

Сухофрукты — 450 г

Лимонный сок — 2 ч. л.

Способ приготовления:

Приготовить сухофрукты. Залить их кипятком и оставить на 20 минут. Мелко порубить орехи. Подогреть молоко со сливками до температуры 35-40 градусов. Смешать дрожжи с сахаром, влить молоко. Добавить дрожжи и перемешать. Накрыть пищевой пленкой и оставить на 20 минут. В миксере взбить 2 яйца, добавить еще 2 желтка. Позже добавить сахар, ваниль и щепотку соли. Взбивать 5-6 минут. Если дрожжи подошли, смешать их с оставшимся молоком. Далее добавить взбитые яйца и разогретое сливочное масло. Добавить столько муки, чтобы тесто получилось чуть гуще. Затем вымесить тесто еще несколько минут, смазав руки и стол растительным маслом. Поставить тесто в теплое место на 30 минут. Смазать емкость мультиварки маслом, положить туда тесто и кинуть сухофрукты, орехи. Выпекать паску в режиме «Печь» на протяжении 45-50 минут.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ