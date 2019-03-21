Клавдия Дрозд: биография, творчество и все новости об актрисе

Молодая артистка театра Клавдия Дрозд появится в главной роли в картине «Зоя». А уже с понедельника в 20:00 зрители смогут посмотреть новый интригующий сериал на телеканале СТБ. Биографию и все о творческом пути Клавдии Дрозд читайте в материале.

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Полное имя: Клавдия Дрозд-Бунина

Дата рождения: 9 августа 1997 г.

Место рождения: Киев

Деятельность: актриса кино

Место проживания: Киев

Детство и юность. Клавдия Дрозд — продолжательница династии известных актеров. Отец девушки — народный артист Украины Георгий Дрозд, мама Анастасия Сердюк (Бунина) также популярная артистка в современном кинопроизводстве. Их юная дочь выросла на съемочных площадках и хотела повязать свою жизнь с творчеством. Также Клавдия активно занималась спортом: легкой атлетикой и спортивной гимнастикой.

Начало актерской карьеры. Первую роль Клавдия получила в 10 лет. Она сыграла в эпизоде в мистическом триллере. После школы у начинающей актрисы не было сомнений с выбором профессии. Так она поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.

В свои юношеские годы Клавдия успела сняться во многих картинах и проявить свой профессионализм. В 2017 году актриса исполнила главную роль в 100-серийном телефильме «Райское место», после чего ее популярность возросла.

Личная жизнь. Клавдия тщательно скрывает свою личную жизнь. Девушка активно занимается саморазвитием и проявляет свой творческий потенциал.

Сериал «Зоя». В новом сериале на телеканале СТБ Клавдия Дрозд исполнит главную роль — красивую и очень богатую девушку Зою. Ее героиня родилась в состоятельной семье, но обеспеченность ей счастья не добавила. Зоя потеряла своего парня в ужасном ДТП. И бунтарка поклялась отомстить убийце ее любимого.

Роли Клавдии Дрозд в кино:

2006 — «Дурдом», Наташа в детстве

2011 — «Ярость», Света

2011 — «Любовь и немного перца», Катя

2016 — «40+, или Геометрия любви», Оля

2016-2017 — «Райское место», Нина Костюк

2016 — «На линии жизни», эпизод

2017 — «Подкидыши-2», Анастасия Вербицкая

2019 — «Зоя», Зоя

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