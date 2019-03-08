Холостяк-2019 Никита Добрынин дал первое интервью. Эксклюзивно для сайта STB.UA герой нового сезона романтического реалити рассказал, почему решил участвовать в проекте, а также поделился откровениями о прошлом браке. Читайте подробности в интервью с Никитой Добрыниным прямо сейчас!

Почему ты решил искать девушку в реалити «Холостяк»?

Я очень долго шел к тому, чтобы стать успешным в своей работе, делал максимум для того, чтобы достичь того уровня, который у меня есть. Но я понимаю, что счастье не только в работе и деньгах, что я нуждаюсь в чем-то большем, нуждаюсь в заботе и тепле. Именно ради этого я пришел на проект.

На Первой вечеринке Холостяк обычно знакомится с большим количеством девушек, и в этот же день должен попрощаться с 10 из них. На что ты будешь опираться при принятии решения?

Я понимаю, что это будет достаточно непросто. Но у меня отлично развита интуиция, она мне в этом поможет. Думаю, я легко смогу разглядеть искренних девушек, с которыми мне бы хотелось продолжить общение.

На что в первую очередь ты обычно обращаешь внимание при знакомстве, и какие качества ценишь в девушках?

Первое, на что я обычно обращаю внимание — это улыбка и глаза. В глазах можно прочесть настроение, можно увидеть настрой девушки в этот момент и дорисовать себе дальнейшую картину нашего знакомства.

В девушках я очень ценю чувство юмора. Оно моментально показывает, о чем она думает. Как ни странно, для меня важен в девушке аппетит (улыбается. — Прим. ред.). Я люблю, когда девушки едят и не стесняются этого, и не рассказывают, что они питаются одуванчиками и пьют воду.

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А что ты в девушках не приемлешь?

Я не приемлю лицемерия и очень ценю, когда у девушки есть своё мнение. Я не понимаю, когда девушка поддакивает мужчине только ради того, чтобы он был доволен.

Такой трудоголик как ты готов к тому, что у девушки тоже могут быть свои цели в плане карьеры, бизнес? Или ты предпочитаешь, чтобы она занималась домом и семьей?

Я, как и любой нормальный мужчина, конечно же, хочу возвращаться в уютный спокойный дом, где тебя ждет любимая женщина. Но при этом для меня очень важно, чтобы она реализовывалась в своих планах и мечтах. Я не согласен, что предназначение девушки только в том, чтобы родить ребенка и готовить. Если у нее есть мечта начать свое дело, я всячески помогу ей в этом.

Два года назад вы с женой приняли решение расстаться после 4-х лет брака. Почему ваши отношения закончились?

Наше расставание было обоюдным желанием, мы просто осознали, что движемся в разных темпах, у нас были принципиальные разногласия во взглядах на мою профессию, в понимании того, куда нам дальше развиваться. Решающим моментом для меня был комфорт отношений. Когда пропадает доверие – пропадают и чувства. Мы пытались все наладить. Однажды я спонтанно предложил уехать вместе подальше от родственников, знакомых, которые якобы знают, как тебе нужно жить. И мы это сделали, уехали в Париж, чтобы попробовать начать все заново или, как минимум, остаться друзьями. Но эта поездка не дала желаемого результата. Сегодня мы можем спокойно разговаривать, общаться, но прежних чувств уже не вернуть.

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