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«Холостяк»-9: дата старта самого романтичного проекта Украины!

01.03.2019

Известна дата старта проекта «Холостяк». 9 сезон самого романтического реалити в Украине выйдет на телеэкраны в Международный женский день – 8 марта 2019 года. Главным героем стал известный телеведущий и главный редактор журнала «XXL» Никита Добрынин.

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Традиционно каждую весну на телеканале СТБ стартует самый романтичный проект «Холостяк». 9 сезон предвещает новые знакомства и незабываемые свидания. В этом году зритель смог поучаствовать в выборе главного героя. Им стал успешный молодой телеведущий Никита Добрынин. Мужчина давно преуспел в карьере, однако сердце его до сих пор свободно.

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Публичный и всем известный Холостяк удивит организацией романтических свиданий, а также множеством путешествий по самым красивым местам мира. Три месяца участницы будут бороться за внимание главного героя и стараться его удивить. Ведущим самого романтического проекта традиционно станет Григорий Решетник, а ведущей ток-шоу «Как выйти замуж» – Роза Аль-Намри

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Что ждет зрителя в новом сезоне? На что будут готовы пойти девушки ради внимания Никиты Добрынина? И удастся ли главному герою встретить свою любовь в рамках романтического реалити? Не пропустите, ведь новый Холостяк точно никого не оставит равнодушным.

Смотрите девятый сезон проекта «Холостяк» с 8 марта каждую пятницу на канале СТБ!

Video: «Холостяк»-9: дата старта самого романтичного проекта Украины!

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