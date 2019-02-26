Февраль не заставил себя долго ждать. Уже прошел первый месяц года, а вы еще не начали воплощать свои цели в реальность? Узнайте, когда для этого будут самые благоприятные дни в феврале 2019 года, в нашем материале от экстрасенсов СТБ.

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Самые удачные дни в феврале 2019 года – 3, 8 и 10 февраля 2019 года. В эти дни у вас точно получатся все запланированные дела, удача будет на вашей стороне и в эти дни стоит воплощать мечты в реальность!

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Удачные дни в феврале 2019 года для покупок и траты денег

Дни, когда можно давать в долг в феврале 2019: 20 февраля.

Дни, когда лучше всего отдать долги в феврале 2019: 2, 28 февраля.

День, когда нужно пересчитывать деньги для улучшения финансового благосостояния: 9 февраля.

Хороший день, чтобы брать деньги в долг: 14 февраля.

Правильные дни для покупки кошелька в феврале 2019: 8, 17, 23 февраля.

Хорошие дни для покупки подарков в феврале 2019 года: 6, 11 февраля.

Удачные дни для свадьбы и семьи в феврале 2019 года

Удачные дни для свадьбы и венчания в феврале 2019: 1, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 21, с 24 по 28 февраля.

Подходящие дни для зачатия в феврале 2019: 1, 3, 8, 11, 13, 16, 23, 25, 27 февраля.

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Удачные дни для посещения врача в феврале 2019 года

Дни, подходящие для хирургических операций в феврале 2019: 1 – 4, 22 – 28 февраля.

4, 22 28 февраля. Удачные дни для лечения и удаления зубов в феврале 2019: 22 – 25 февраля.

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