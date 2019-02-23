Freedom-jazz: история создания, творчество и все новости о группе

Зажигательный бэнд Freedom-jazz примет участие в финале Национального отбора на Евровидение-2019. Больше о творчестве коллектива Freedom-jazz читайте в материале.

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Freedom-jazz — это украинский бэнд, в состав которого входят десять девушек. Основан в 2008 году известным режиссером-постановщиком телевизионных проектов, продюсером Еленой Коляденко.

Вокалистки — Анастасия Малега, Санни Журба и София Павличенко (Sofi). Исполнительницы виртуозно владеют различными музыкальными инструментами: группой саксофонов, клавишными, ударными, бас-гитарой, гитарой и трубой.

Девушки рассказали, что отбор в состав Freedom-jazz был очень строгий. Одни попали в группу, потому что они единственные в Украине в своей специальности. Другие должны были не просто хорошо играть на саксофоне, но и танцевать, делать колесо, садиться на шпагат.

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Артистический музыкальный коллектив Украины зажигает публику и поражает яркими шоу. Неповторимые девушки бэнда без границ и условностей. Сегодня Freedom-jazz отлично работает как сплоченная команда. А каждый их выход на сцену — это целый мини-спектакль.

Девиз Freedom-jazz: «Много saxa не бывает». Это намек на то, что в их группе одна из самых мощных духовых секций. Каждое свое выступление они превращают в яркое шоу в стилистике джаз-кабаре.

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