Масленица — древний славянский праздник, который символизирует проводы зимы и ожидание весны. Гуляние народа длится неделю и завершается Прощеным воскресеньем. Смотрите даты празднования Масленицы в 2019 году и традиции, которые связаны с каждым из дней.

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В 2019 году Масленица начинается 4 марта и продлится до 10 марта включительно.

Понедельник, 4 марта — первый день Масленицы – “встреча”. В этот день раскатывают ледяные горки. В старину верили, что чем дальше катятся сани и чем громче смех над ледяной горкой, тем лучше будет урожай.

Вторник, 5 марта — “заигрыш”. В этот день принято заводить веселые игры и угощать за созданное веселье блинами.

Среда, 6 марта — “лакомка”. Все хозяюшки в этот день готовят различные вкусности в больших объемах и украшают ими богатый стол, но блины, естественно, остаются на первом месте.

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Четверг, 7 марта — “разгуляй”. С этого дня Масленица разворачивается во всю ширь — гуляют с утра до вечера, водят хороводы, поют песни.

Пятница, 8 марта — “тещины вечера”. Целый ряд масленичных обычаев в этот день направлен на ускорение свадеб и содействие молодежи в нахождении себе подходящей пары. Зятья с вечера лично приглашают в гости своих тещ — угощают их блинами.

Суббота, 9 марта — “золовкины посиделки”. В этот день молодая невестка приглашает своих родных к себе.

Воскресенье, 10 марта — “прощеное воскресенье”, а также “проводы“, “целовник”. В этот день принято просить прощения у всех близких и обиженных за причиненное зло, за какие-то свои проступки.

С 11 марта гулянья прекращаются, так как в силу вступает Великий пост, который продлится до Пасхи.