Музыканты группы Braii рассказали об участии в Нацотборе

Уже в феврале стартует Национальный отбор на Евровидение-2019, где в роли конкурсанта выступит альтернативная группа Braii. Свое участие в прямом эфире прокомментировали участники коллектива. Чем выделяется Braii и чем группа будет удивлять — читайте в материале.

Скоро уже жеребьевка, какие эмоции испытываете?

Много разных эмоций! Ведь Нацотбор на Евровидение-2019 — это большая гонка, в которой ты хочешь прожить каждый момент, оставить его в памяти.

Почему решили попробовать свои силы в Нацотборе на Евровидение-2019?

Я очень рада тому, что в украинском Нацотборе принимают участие молодые альтернативные артисты. Это говорит об интересе публики к другой музыке. Для Braii это отличный шанс. Нас услышат те, кто искал нас.

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В чем ваша изюминка? То, что может выделить среди всех конкурсантов?

Нас выделяет музыкальный стиль. Это альтернативная музыка. Но вместе с тем она понятная и доступная, так как в основе всего лежит песня, которую хочется напеть.

Уже придумали номер для выступления? Планируете феерическое шоу?

Мы работаем над номером. Нам важно быть оригинальными, но при этом оставаться органичными.

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