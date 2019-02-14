Певица KiRA MAZUR обладает уникальным голосом и имеет оригинальную манеру исполнения. Одним своим видом она способна подарить новое дыхание украинской музыке. Кстати, исполнительница уже представила песню для Нацотбора на Евровидение-2019, которая называется «Дихати». А прямо сейчас знакомьтесь с творчеством участницы и слушайте ее самые популярные композиции.

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КiRA MAZUR – «Я би»

КiRA MAZUR – «VITEROK»

КiRA MAZUR – «Карі очі»

КiRA MAZUR – «Дихати»

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КiRA MAZUR – «Долонями»



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