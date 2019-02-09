Музыканты проекта LETAY представили песню, с которой планируют покорить Нацотбор в Украине. Известно, что звезды уже принимала участие в конкурсе два года назад, но, увы, заняли последнее место в полуфинале. В этом году LETAY снова поборется за право представить Украину на Евровидении-2019 с песней «Мила моя», которую можно прослушать уже сейчас.

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LETAY представили свою песню для Нацотбора на Евровидение-2019. Композиция называется «Мила моя». На своем YouTube-канале музыканты прокомментировали идею песни так: «Жизнь быстротечна. Никто не знает, что будет завтра. Иногда за мечтами о будущем мы не ценим то, что происходит с нами сегодня, ежедневно, ежеминутно… Хотя это и есть наша реальная жизнь. Особенно когда рядом настоящая Любовь!».



Напоминаем, что в 2017 году музыканты уже принимал участие в Национальном отборе на Евровидение и заняли там последнее место в полуфинале. LETAY на этом не остановились и в 2018 году снова подали заявку на участие в конкурсе. Каким будет выступление, мы увидим со временем, а пока наслаждайтесь композицией «Мила моя», которую LETAY выбрали для выступления на Нацотборе.

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