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Когда Китайский новый год 2019 по восточному календарю

04.02.2019

Празднование Китайского Нового года начнется 5 февраля 2019 года и закончится 20 февраля. Китайцы ведут летоисчисление по лунно-солнечному календарю, поэтому 2019-й по григорианскому календарю – это китайский 4717-й.  Больше о традициях праздника – в нашем материале. 

Древние китайцы праздновали Новый год целый месяц, однако реалии современной жизни не позволяют расслабляться так долго, поэтому время отдыха сократилось вдвое. В первый день Китайского Нового года повсюду жгут благовония и взрывают фейерверки, чтобы отпугивать злых духов, которые приходят, чтобы украсть урожай (для китайцев Новый год связан с началом посевных работ и является в первую очередь праздником весны).

Больше по теме: Китайский Новый год: история и традиции
Chinese-New-Year

В последний день празднований китайцы зажигают на улицах красные фонари, носят ожерелья из мандаринов и традиционно собираются на семейные ужины. Китайцы верят, что в последний день Нового года за праздничном столом встречаются не только живые родственники, но и в виде духов их покойные предки.kitaiskii-kovii-god-v-kitae.orig

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