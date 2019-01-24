Овсяное печенье: 5 элементарных рецептов от участников «МастерШеф»
Овсяное печенье — одна из самых безвредных и вкусных сладостей. Предлагаем вам пять простых и быстрых рецептов вкусного овсяного печенья от участников «МастерШеф». Подробнее читайте в материале.
Рецепт 1
Ингредиенты:
Сливочное масло — 100 г
Сахар — полстакана
Яйцо куриное — 2 шт.
Пшеничная мука — 1 ст. л.
Геркулес — 2 стакана
Приготовление:
Размягченное сливочное масло растереть с сахаром добела, постепенно добавляя яйца. Когда сахар полностью растворится, добавить смешанные с мукой овсяные хлопья и все перемешать.
Готовое тесто набрать ложкой и с помощью другой ложки выложить на смазанный маслом противень. Выпекать 10 минут при температуре 180–200 градусов.
Рецепт 2
Ингредиенты:
Овсяные хлопья — 1,5 стакана
Мука — 1 стакан
Сахар – полстакана
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Яйца — 1 шт.
Сливочное масло — 100 г.
Приготовление:
Овсяные хлопья подсушить на сковороде.
Размягченное сливочное масло растереть с сахаром, добавить яйцо, муку и хлопья, все хорошенько перемешать. Тесто должно быть густым.
Противень смазать сливочным маслом, выложить тесто (по 1 столовой ложке), слегка придавливать рукой или ложкой, чтобы образовался кружок.
Печенье выпекать при температуре 180 градусов около 20 минут.
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Рецепт 3
Ингредиенты:
Яйцо куриное — 1 шт.
Сахар — 4—5 ст. л.
Масло сливочное — 50 г
Мука овсяная (овсянка, перемолотая в комбайне) — 1 стакан
Приготовление:
Сливочное масло оставить при комнатной температуре, пока не размягчится. Уже мягкое масло смешать и перетереть с сахаром.
Добавить одно яйцо, размешать.
Стакан овсянки перемолоть в комбайне, добавить к предыдущей смеси, размешать.
Поделить на десять частей и выйдет хорошее, обычного размера печенье.
Поставить в духовку, разогретую до 175 градусов, на 13—17 минут.
Рецепт 4
Ингредиенты:
Овсяные хлопья — 1 стакан
Яйца — 2 шт.
Сливочное масло — 150 г
Сахар — 1 стакан
Мука — 1,5 стакана
Ваниль
Разрыхлитель — 10 г
Приготовление:
Муку просеять, масло вынуть из холодильника, оно должно быть комнатной температуры.
Масло взбить с сахаром, добавить ваниль, потом яйца. Добавить муку, перемешать до однородной массы. Положить хлопья и перемешать.
Тесто разделить на небольшие кусочки, скатать из них шарики и выложить на противень, смазанный маслом.
Поставить противень в духовку, нагретую до 180 градусов, выпекать 15 минут. Важно не пересушить печенье.
Рецепт 5
Ингредиенты:
Овсяные хлопья — 1 стакан
Яйца — 1 шт.
Сливочное масло — 100 г.
Сахар — 2/3 стакана
Обжаренные семечки — 6 ст. л.
Корица
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Приготовление:
Хлопья размолоть в кофемолке.
Сливочное масло (комнатной температуры) взбить с сахаром.
Добавить к маслу яйцо и опять взбить.
Положить в массу муку из хлопьев, разрыхлитель, корицу, семечки. Перемешать, накрыть крышкой и убрать на 1,5 часа в холодильник.
Скатать из теста небольшие шарики, выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать 20 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!