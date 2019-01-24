Лунный календарь стрижек на январь 2019 подскажет вам, какие дни благоприятны для смены прически. Если хотите добиться максимально хорошего результата, обязательно учтите фазу Луны в выбранный день. Читайте в материале от экстрасенсов СТБ подробнее.

Больше по теме: Стрижки 2019: тренды года

Январь – это месяц, насыщенный праздниками и веселыми событиями. Скорее всего, вас ждет много нерегулярного сна и алкоголя, а это может плохо отразиться на общем состоянии кожи, волос и ногтей.

Чтобы в будущем это не сильно повлияло на вашу красоту, стоит выбирать правильные даты для посещения салонов красоты. Наш календарь стрижек на январь 2019 года поможет вам в этом. Узнайте, когда лучше посетить мастера, чтобы достичь максимального эффекта и выглядеть сногсшибательно.

Благоприятные дни для стрижки в январе 2019

Экстрасенсы говорят, что удачными для стрижек, укладок и косметических процедур с волосами будут следующие даты января: 07, 08, 09, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 29, 30, 31.

Возьмите эти дни на заметку, чтобы записаться к своему мастеру заранее, ведь после праздников в салонах красоты также наблюдается полный аншлаг.

Неблагоприятные дни для стрижки в январе 2019

Самыми неудачными днями для косметических процедур будут 01, 02, 03, 04, 05, 06 января.

В первом месяце нового года, а именно 6 января, нас ожидает солнечное затмение, поэтому до этой даты не стоит экспериментировать со стрижками и новыми образами. Также лучше отказаться от агрессивных косметических процедур.

В эти дни воздержитесь от посещения парикмахера, иначе волосы будут отрастать медленно и в стрижке ложиться будут не так, как вам бы хотелось.

Больше по теме: Мода осень–зима 2018–2019: что в тренде

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ