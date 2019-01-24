Лунный календарь стрижек на январь 2019 от экстрасенсов СТБ
Лунный календарь стрижек на январь 2019 подскажет вам, какие дни благоприятны для смены прически. Если хотите добиться максимально хорошего результата, обязательно учтите фазу Луны в выбранный день. Читайте в материале от экстрасенсов СТБ подробнее.
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Январь – это месяц, насыщенный праздниками и веселыми событиями. Скорее всего, вас ждет много нерегулярного сна и алкоголя, а это может плохо отразиться на общем состоянии кожи, волос и ногтей.
Чтобы в будущем это не сильно повлияло на вашу красоту, стоит выбирать правильные даты для посещения салонов красоты. Наш календарь стрижек на январь 2019 года поможет вам в этом. Узнайте, когда лучше посетить мастера, чтобы достичь максимального эффекта и выглядеть сногсшибательно.
Благоприятные дни для стрижки в январе 2019
Экстрасенсы говорят, что удачными для стрижек, укладок и косметических процедур с волосами будут следующие даты января: 07, 08, 09, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 29, 30, 31.
Возьмите эти дни на заметку, чтобы записаться к своему мастеру заранее, ведь после праздников в салонах красоты также наблюдается полный аншлаг.
Неблагоприятные дни для стрижки в январе 2019
Самыми неудачными днями для косметических процедур будут 01, 02, 03, 04, 05, 06 января.
В первом месяце нового года, а именно 6 января, нас ожидает солнечное затмение, поэтому до этой даты не стоит экспериментировать со стрижками и новыми образами. Также лучше отказаться от агрессивных косметических процедур.
В эти дни воздержитесь от посещения парикмахера, иначе волосы будут отрастать медленно и в стрижке ложиться будут не так, как вам бы хотелось.
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