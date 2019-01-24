Гороскоп на январь 2019 года от Хаяла Алекперова
Гороскоп по знакам зодиака на январь подскажет, на какие сферы жизни нужно обратить внимание. Подсказки звезд помогут вам спланировать месяц так, чтобы планы осуществились, а неудачи обошли вас стороной. Дважды победитель и судья «Битвы экстрасенсов», эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы», ясновидящий и астролог Хаял Алекперов составил гороскоп на январь 2019 года.
Гороскоп на январь 2019 — Овен
В этом месяце Овнам предстоят спонтанные поездки и путешествия. Кроме возможности получить яркие эмоции и приятные впечатления, звезды сулят вам интересные знакомства, которые сыграют важную роль в вашей судьбе. В сфере личных отношений для семейных Овнов этот период очень благоприятный. Самое время обсудить со своей половинкой спорные вопросы и найти компромисс.
Гороскоп на январь 2019 — Телец
Тельцы в январе окажутся в центре внимания. Это сыграет на руку представителям данного знака в плане карьеры и личных взаимоотношений. А потому звезды советуют заботиться о своей внешности и выглядеть неотразимо, даже если просто выходите за продуктами в соседний магазин. В этот период большая вероятность встретить свою судьбу.
Гороскоп на январь 2019 — Близнецы
Близнецам в январе стоит большую часть времени посвятить карьере. Именно сейчас усилия и целеустремленность представителей данного знака принесут хорошую отдачу. Что касается финансов — звезды советуют избегать чрезмерных трат. Ведь в конце января возможны непредвиденные расходы.
Гороскоп на январь 2019 — Рак
В этом месяце Ракам будет сопутствовать удача в финансовых вопросах. Не бойтесь делать инвестиции — ваши капиталовложения принесут хороший доход. Постарайтесь не упустить свой шанс улучшить благосостояние и обогатиться. В конце месяца звезды советуют больше отдыхать и укреплять иммунитет. Ведь есть большая вероятность простудных заболеваний.
Гороскоп на январь 2019 — Лев
Львам в этот период стоит крайне внимательно отнестись к своему питанию. Возможны расстройства пищеварительной системы. Помните о здоровой еде и занятиях спортом. Середина месяца — отличное время для Львов, чтобы заняться домашними вопросами и бытом. Это может быть ремонт или просто полезные покупки. В любом случае ваши старания будут вознаграждены.
Гороскоп на январь 2019 — Дева
Девам нужно быть готовыми к приятным неожиданным встречам в этом месяце. Вы можете повидаться с друзьями, которых давно не видели. Что касается финансовых вопросов — и тут Девам повезет, звезды сулят им нежданную прибыль. Но вот в сфере личных отношений лучше избегать колких высказываний в адрес партнера. Большая ссора может разгореться даже с маленькой искры.
Гороскоп на январь 2019 — Весы
Весам в январе будет сопутствовать фортуна в финансовых делах. Вы можете получить хорошее материальное вознаграждение на работе за свои старания. Это может быть как премия, так и повышение заработной платы. Главное — не прозевать шанс и оказаться в нужном месте в нужное время.
Гороскоп на январь 2019 — Скорпион
Скорпионы в этом месяце серьезно займутся своим саморазвитием. Данному знаку непременно повезет в финансовом плане. Также звезды порадуют одиноких представителей знака приятными романтическими знакомствами. Главное при этом — быть смелее и чаще выходить в свет!
Гороскоп на январь 2019 — Стрелец
Стрельцы в январе могут разрываться между карьерными и бытовыми хлопотами, поскольку в этих сферах накопится масса дел. Такая занятость может привести к раздражительности и даже нервным срывам. Потому звезды советуют «торопиться медленно» и решать проблемы по мере их поступления.
Гороскоп на январь 2019 — Козерог
Козероги смогут достичь немалых успехов в карьерном плане. В финансовых вопросах представителей знака ожидает прибыль, которая станет заслуженным вознаграждением за старания в работе. Но звезды советуют внимательнее присмотреться к своему окружению — есть вероятность, что тот, кто настойчиво добивается вашего расположения, на самом деле недоброжелатель.
Гороскоп на январь 2019 — Водолей
На вашем пути могут появиться люди, с которыми в дальнейшем сложатся серьезные деловые отношения. В карьерной сфере у представителей этого знака вероятны некоторые трудности. Потому к выполнению любых задач, даже простых и привычных, старайтесь подходить с максимальной ответственностью.
Гороскоп на январь 2019 — Рыбы
Рыбам звезды советуют заняться творческой деятельностью. Представители этого знака смогут достичь значительных успехов. В плане карьеры Рыбы могут подняться на ступеньку вверх по карьерной лестнице. Но не стоит забывать о своем здоровье. Вас могут атаковать хронические недуги. Потому лучше заранее позаботиться об их профилактике.