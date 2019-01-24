Гороскоп по знакам зодиака на январь подскажет, на какие сферы жизни нужно обратить внимание. Подсказки звезд помогут вам спланировать месяц так, чтобы планы осуществились, а неудачи обошли вас стороной. Дважды победитель и судья «Битвы экстрасенсов», эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы», ясновидящий и астролог Хаял Алекперов составил гороскоп на январь 2019 года.

Гороскоп на январь 2019 — Овен

В этом месяце Овнам предстоят спонтанные поездки и путешествия. Кроме возможности получить яркие эмоции и приятные впечатления, звезды сулят вам интересные знакомства, которые сыграют важную роль в вашей судьбе. В сфере личных отношений для семейных Овнов этот период очень благоприятный. Самое время обсудить со своей половинкой спорные вопросы и найти компромисс.

Гороскоп на январь 2019 — Телец

Тельцы в январе окажутся в центре внимания. Это сыграет на руку представителям данного знака в плане карьеры и личных взаимоотношений. А потому звезды советуют заботиться о своей внешности и выглядеть неотразимо, даже если просто выходите за продуктами в соседний магазин. В этот период большая вероятность встретить свою судьбу.

Гороскоп на январь 2019 — Близнецы

Близнецам в январе стоит большую часть времени посвятить карьере. Именно сейчас усилия и целеустремленность представителей данного знака принесут хорошую отдачу. Что касается финансов — звезды советуют избегать чрезмерных трат. Ведь в конце января возможны непредвиденные расходы.

Гороскоп на январь 2019 — Рак

В этом месяце Ракам будет сопутствовать удача в финансовых вопросах. Не бойтесь делать инвестиции — ваши капиталовложения принесут хороший доход. Постарайтесь не упустить свой шанс улучшить благосостояние и обогатиться. В конце месяца звезды советуют больше отдыхать и укреплять иммунитет. Ведь есть большая вероятность простудных заболеваний.

Гороскоп на январь 2019 — Лев

Львам в этот период стоит крайне внимательно отнестись к своему питанию. Возможны расстройства пищеварительной системы. Помните о здоровой еде и занятиях спортом. Середина месяца — отличное время для Львов, чтобы заняться домашними вопросами и бытом. Это может быть ремонт или просто полезные покупки. В любом случае ваши старания будут вознаграждены.

Гороскоп на январь 2019 — Дева

Девам нужно быть готовыми к приятным неожиданным встречам в этом месяце. Вы можете повидаться с друзьями, которых давно не видели. Что касается финансовых вопросов — и тут Девам повезет, звезды сулят им нежданную прибыль. Но вот в сфере личных отношений лучше избегать колких высказываний в адрес партнера. Большая ссора может разгореться даже с маленькой искры.

Гороскоп на январь 2019 — Весы

Весам в январе будет сопутствовать фортуна в финансовых делах. Вы можете получить хорошее материальное вознаграждение на работе за свои старания. Это может быть как премия, так и повышение заработной платы. Главное — не прозевать шанс и оказаться в нужном месте в нужное время.

Гороскоп на январь 2019 — Скорпион

Скорпионы в этом месяце серьезно займутся своим саморазвитием. Данному знаку непременно повезет в финансовом плане. Также звезды порадуют одиноких представителей знака приятными романтическими знакомствами. Главное при этом — быть смелее и чаще выходить в свет!

Гороскоп на январь 2019 — Стрелец

Стрельцы в январе могут разрываться между карьерными и бытовыми хлопотами, поскольку в этих сферах накопится масса дел. Такая занятость может привести к раздражительности и даже нервным срывам. Потому звезды советуют «торопиться медленно» и решать проблемы по мере их поступления.

Гороскоп на январь 2019 — Козерог

Козероги смогут достичь немалых успехов в карьерном плане. В финансовых вопросах представителей знака ожидает прибыль, которая станет заслуженным вознаграждением за старания в работе. Но звезды советуют внимательнее присмотреться к своему окружению — есть вероятность, что тот, кто настойчиво добивается вашего расположения, на самом деле недоброжелатель.

Гороскоп на январь 2019 — Водолей

На вашем пути могут появиться люди, с которыми в дальнейшем сложатся серьезные деловые отношения. В карьерной сфере у представителей этого знака вероятны некоторые трудности. Потому к выполнению любых задач, даже простых и привычных, старайтесь подходить с максимальной ответственностью.

Гороскоп на январь 2019 — Рыбы

Рыбам звезды советуют заняться творческой деятельностью. Представители этого знака смогут достичь значительных успехов. В плане карьеры Рыбы могут подняться на ступеньку вверх по карьерной лестнице. Но не стоит забывать о своем здоровье. Вас могут атаковать хронические недуги. Потому лучше заранее позаботиться об их профилактике.

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