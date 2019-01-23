Любовный гороскоп на январь 2019 года расскажет вам о планах амура. Чего ожидать каждому знаку зодиака в делах сердечных – читайте в любовном гороскопе на январь 2019 года от экстрасенсов.

Овны

Весь месяц Овны будут переполнены любовными творческими эмоциями. Их безудержное желание делать сюрпризы для своих любимых не остановить, но, сами Овны, помните: не все зависит от вас. Если вы не получили должную реакцию на ваше внимание – не расстраивайтесь, сделайте скидку на обстоятельства или плохое настроение. Одиноким Овнам рекомендуется посещать различные курсы или семинары, именно там судьба приготовила для вас интересное знакомство.

Тельцы

Все представители этого знака, которые в паре и которые до сегодняшнего дня не почувствовали счастье и взаимность, знайте: в будущем его тоже не предвидится. Смело оставляйте отношения, которые не приносят радости, и сжигайте все мосты. В январе вас ждет переход от старых отношений к новым, ярким, страстным и наполненным.

Близнецы

Вечный конфликт работы и личной жизни застанет вас перед выбором: или вы круглосуточный трудоголик, или счастливый семьянин. Звезды предлагают не провоцировать свою вторую половину к объявлению вам ультиматума, а научиться правильно распределять свое рабочее время и обязательно ежедневно уделять время семье. Одиноким Близнецам звезды советуют присмотреться к коллегам по работе.

Раки

Раки привыкли сами управлять своей судьбой. Не исключение и личная жизнь. Вы полны целей и сил для их реализации. Будь это создание пары, предложение руки и сердца, обретение семейного гнезда – знайте: все ваши цели будут реализованы, но также помните, что не все зависит только от вас. Наберитесь терпения, пусть реализация плана будет с небольшими задержками или коррективами, вы, главное, не сдавайтесь. Одинокие Раки, ищите свою судьбу в книжных магазинах или на творческих встречах.

Львы

До недавнего времени судьба не баловала вас в сфере чувств и любви. Вы достаточно страдали и заслуженно в январе получите подарки от Вселенной в виде любви к себе от самого себя и повышенного внимания со стороны противоположного пола. Уже семейным Львам карты пророчат новую жизнь, второе дыхание вашего брака.

Девы



Пришла пора узаконить ваши отношения. Все, кто уже в законном браке, приведите в порядок все семейные документы, связанные с вами, вашими детьми или вашим имуществом. Одинокие Девы могут связать свою судьбу с представителем госструктуры.

Весы

Немалые вложения потребуются от вас для улучшения качества ваших отношений. Вы совсем забыли одаривать свою вторую половину. Одинокие Весы могут встретить свою пассию в финансовых учреждениях или во время шоппинга.

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Скорпионы

Одиноким Скорпионам идеально подойдет партнер или партнерша под знаком Стрельца. Два недоверчивых человека, которые привыкли рассчитывать только на свои силы, окажутся зеркальным отражением друг друга. Создание такого союза гарантирует его долговечность и надежность. Семейные Скорпионы, не забывайте ежедневно работать над своими отношениями, интересоваться жизнью друг друга и поддерживать в трудные минуты.

Стрельцы

Очень активно будут проявлять себя вторые половинки Стрельцов. Сами Стрельцы будут относиться к этим проявлениям с долей сарказма и недоверия. Но знайте: ваши сомнения тщетны. Научитесь доверять миру и принимать подарки судьбы в виде признаний в любви или стремлений быть рядом с вами. Одинокие Стрельцы, ищите свою судьбу в поездках, путешествиях, командировках.

Козероги

С одной стороны приземленные, но, несмотря на это, мечтательные Козероги уже давно нарисовали портрет своего идеального семейного счастья. Реальность немножко заставит спуститься с небес и немного занизить требования. В паре вы или нет, относитесь снисходительно к партнерам, которые не идеальны, но прикладывают все усилия для вашего счастья. Одинокие Козероги смогут найти себе пару в путешествиях просторами интернета или пользуясь услугами авиакомпаний.

Водолеи

Вы настолько зациклены на вашем разочаровании в людях и в ваших любовных отношениях, что сами себя отдаляете от проявления внимания и заботы со стороны вашего нынешнего или будущего партнера. Вы можете горевать и не доверять людям сколько угодно, просто обращайте внимания на сделанное ради вас и не отказывайтесь от помощи неравнодушных к вам людей. Семейным Водолеям придётся переключиться с материальной на эмоциональную сторону семейной жизни. Начните с крепких объятий и поцелуев.

Рыбы

Рыбки, которые ищут свою судьбу или пребывают в паре, последнее время чувствуют внутреннюю пустоту и одиночество. Это всего лишь ваши внутренние толчки для самопознания и саморазвития. Вас никто не бросал, от вас никто не отказывался – вы сами так решили. Самое время заглянуть внутрь себя, обрести целостность и дальше строить счастливые отношения.

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