Любовный гороскоп на второе полугодие 2018 года сулит каждому знаку зодиака новые переживания и эмоции. Кого-то ждет полная гармония со своей второй половинкой, кто-то встретит долгожданную любовь, а кому-то придется всеми силами сдерживать себя, чтобы не разрушить свою семейную жизнь. Цыганская ясновидящая Рубина Цыбульская рассказала, чего ждать в любви каждому из знаков зодиака во второй половине 2018 года.

Овен

Овнам не стоит беспокоиться по поводу конфликтов с любимым человеком, нужно отпустить ситуацию и махнуть рукой. Именно такое поведение заставит вторую половинку пойти навстречу и пересмотреть свое отношение.

Телец

Во втором полугодии в личной жизни Тельцов наступит новый период. Свежий глоток новых чувств подтолкнет к совместным поездкам и просто проведению времени вместе. Правда, это время могут омрачить столкновения с прошлой жизнью, но серьезных неприятностей удастся избежать.

Близнецы

Близнецы, пытаясь наладить отношения и снова потерпев неудачу, не опустят рук, а начнут с новой силой. Такая настойчивость не оставит объект желания равнодушным. Это станет последней каплей, и чувства прольются на Близнецов.

Рак

Свободные Раки во второй половине года могут встретить потенциального претендента для создания крепких отношений. Встреча может произойти в кругу друзей. Кроме того, это время будет незабываемым для семейных Раков, если они отправятся в романтическое путешествие.

Лев

У Львов возникнет серьезная угроза любовным отношениям. Чтобы избежать этого, нужно принять возможность разрыва, только тогда Львы смогут увидеть свои недостатки и измениться.

Дева

Во второй половине года Девы всеми своими действиями будут показывать, что они несчастливы. Если ваша вторая половинка рождена под этим знаком, постарайтесь ее понять и смягчиться, только такое поведение может все изменить.

Весы

Вторая половинка людей, рожденных под знаком Весы, обратит внимание на их задумчивость. Это заставит заподозрить их в сокрытии чего-то. Любимый человек будет донимать Весов расспросами, не понимая того, что это просто временное настроение. Нежелание Весов объясниться приведет к серьезному недопониманию к концу года.

Скорпион

В личной жизни Скорпионов во второй половине года все будет ровно и гладко. Никаких встрясок, что порядком им надоест. К концу года Скорпионы сами начнут провоцировать бунт, но смотрите не переборщите, иначе можно разрушить те отношения, которые есть.

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Стрелец

Стрельцам нужно опасаться назойливых поклонников, которые будут надоедать своими ухаживаниями. Чтобы отвадить их от ваших дверей, понадобятся усилия. Но больше неприятностей их поведение доставит семейным Стрельцам, у которых могут возникнуть ссоры и скандалы дома.

Козерог

Козероги усиленно будут идти к выполнению своей вполне материальной цели. Мысли только о работе и материальном заставят волноваться вторую половинку, которой хотелось бы видеть больше романтики. Но Козерогов не остановить, только после достижения своей цели, к концу полугодия, они смогут выдохнуть и насладиться обществом второй половины.

Водолей

Водолеям звезды сулят встречу, которую многие люди ожидают практически всю жизнь. Для них этот период может стать судьбоносным, что повлечет за собой кардинальные изменения в любовной сфере. Чтобы данная встреча действительно стала их судьбой, Водолеям придется приложить немало усилий и преодолеть некоторые препятствия. Зато потом все произойдет как нельзя лучше.

Рыбы

Вторая половина года принесет Рыбам невероятное везение в любовных делах. У семейных представителей знака предвидится полная идиллия в отношениях со второй половиной. Одинокие Рыбы к зиме обретут новые отношения.

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