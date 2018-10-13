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Телеканал СТБ / Что подарить на День Защитника Украины?

Что подарить на День Защитника Украины?

Телеканал СТБ

День Защитника Украины – один из самых важных праздников, который страна отмечает ежегодно. Традиционно в этот день поздравления принимают мужчины, ведь именно они главные защитники государства. Конечно же, своих родных и близких хочется порадовать хорошим подарком. Звезды СТБ рассказали, что можно преподнести в качестве презента на День Защитника Украины.

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Что подарить мужчине на День Защитника Отечества?

Выбор подарка – непростое и ответственное дело, однако существуют беспроигрышные варианты. Стоит понимать, что День Защитника Отечества – это не тот праздник, когда нужно поражать роскошью и щедростью. Намного лучше подарить простую, но интересную и приятную вещь.

Термокружка

Такой практичный подарок придется по вкусу многим мужчинам, ведь он идеально подходит как бойцам, защищающим интересы страны на фронте, так и мужчинам, обожающим активный отдых на природе в мирных условиях.

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Одежда и обувь

Также можно смело преподносить любую одежду и обувь, ведь это всегда актуально.  Поскольку День Защитника отмечается в середине октября, уместными будут шарфы, варежки, осенние или зимние ботинки, куртки.  Все, что сможет согревать тело и душу, напоминая о человеке, сделавшем подарок.

Подарочный сертификат

Приглашение может быть куда угодно: на концерт, массаж, прыжок с парашютом,  фотосессию и так далее. Здесь целое море возможностей для вашей фантазии. Таким образом, вы подарите дорогому человеку незабываемые впечатления. Подарок можно дополнить какой-то милой безделушкой. Например, если мужчина любит собак, порадуйте его сувениром  в форме веселого песика.

Блокнот или книга

Если мужчина любит читать, и вы знаете о его литературных пристрастиях, смело отправляйтесь в книжный магазин! Именно там вы найдете то, что нужно. Подаренную книгу читать вдвойне приятно.

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Портативная электроника

Последняя идея – это наушники, умные часы и браслеты, диктофоны и прочее. В каталоге товаров всегда можно подобрать именно то, что должно зацепить конкретного мужчину. В наше цифровое время подобный подарок всегда уместный.

Ведущая шоу «Все буде добре» Надежда Матвеева на День Защитника Украины сделает приятный подарок своему главному мужчине – сыну Владиславу. В их семье принято делать практичные сюрпризы. Надежда всегда дарить именно то, что нужно родному человеку.

Конечно, при выборе подарка она будет учитывать увлечения сына – бокс и автомобили.

 

Психолог Анна Кушнерук очень любит поздравлять мужчину с Днем Защитника Украины. Также она балует любимого вкусной едой.

«Я поздравляю своего мужчину благодарностью. Смотрю с восторгом и молюсь за него»,  – говорит Анна.

Подходите к выбору подарка на День Защитника Украины с интересом и радостью, и тогда вы точно не прогадаете! Пусть мужчина, которому вы готовите сюрприз, получит максимум позитивных эмоций!

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