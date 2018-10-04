Сегодня, 4 октября, отмечается День булочек с корицей в Швеции. Кулинары «МастерШеф»-2018 поделились самыми вкусными рецептами. Историю праздника и секреты воздушных булочек от Максима Пустовита и Насти Вовк найдете в нашем материале.
Каждый год 4 октября вся Швеция празднует «вкусный» праздник – День булочек с корицей. Эта закрученная булочка изготавливается из продолговатой полоски сдобного теста. А вид шарика, тягучесть сиропа и волшебный запах корицы манит не только шведов, но и сладкоежек по всему миру! Синнабоны, так называют эти булочки, известны миру с 1985 года.
Шведы едят их везде и всюду: на праздники, в будни, во время завтрака и перекуса. Впервые рецепт синнабона появился в шведских кулинарных книгах в 1951 году, а сама ароматная специя – корица – намного ранее.
Рецепты булочек с корицей от кулинаров «МастерШеф»
Рецепт от Максима Пустовита
Ингредиенты (на 12 булочек):
Тесто:
- Мука — 535 г
- Дрожжи — 8 г
- Яйца — 2 шт.
- Молоко — 250 мл
- Сливочное масло — 85 г
- Сахар — 135 г
- Соль — 5 г
Начинка:
- Коричневый сахар — 200 г
- Корица — 30 г
- Сливочное масло — 90 г
Крем:
- Сливочный сыр — 200 г
- Сливочное масло — 70 г
- Сахарная пудра — 100 г
- Ванильный экстракт — 1 ч. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
Приготовление:
- В тёплое молоко добавить несколько чайных ложек сахара и засыпать дрожжи, перемешать и оставить на 15 минут.
- Муку, соль и оставшийся сахар объединить в отдельной миске, в которой потом сможем замесить тесто.
- Добавить в сухие ингредиенты растопленное сливочное масло, яйца и молоко с дрожжами.
- Замешивать тесто до тех пор, пока оно перестанет липнуть. Можно немного добавлять муку, но сильно не забивать, чтобы булочки получались мягкими.
- Место, в котором будет храниться тесто, смазать маслом и оставить его отдыхать на 2 часа в тепле.
- Делаем начинку. Смешать сахар, корицу.
- Когда тесто постоит, раскатать его прямоугольным пластом и хорошо смазать сливочным маслом комнатной температуры, сверху засыпать сахаром с корицей.
- Скрутить рулет.
- Край можно смазать водой для того, чтобы он лучше держался.
- Поделить рулет на 12 кусочков и положить их на противень, в котором булочки должны будут постоять ещё 30 минут.
- Поставить синнабоны в духовку на 30 минут на 200 градусов.
- Смешать сливочный сыр, сливочное масло комнатной температуры, сахарную пудру, лимонный сок и взбить до однородного крема.
- Достать синнабоны из духовки и нанести на горячие булочки крем.
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Рецепт от Насти Вовк
Ингредиенты:
Тесто:
- Молоко
- Сахар – 120 г
- Сухие дрожжи — 7 г
- Яйца – 2 шт
- Ваниль
- Сливочное масло
- Мука – 580 г
Начинка:
- Сахар – 150 г
- Корица – 1 ст. л.
Приготовление:
- Сделать опару. Молоко подогреть, добавить 1 ч. л. сахара и сухие дрожжи, накрыть пленкой. Дайте постоять пять минут, чтобы дрожжи начали действовать.
- В большой миске взбить яйца, 100 г сахара и ваниль. Добавить сливочное масло, предварительно растопив его, и дрожжи с молоком.
- Просеять муку в смесь и замесить тесто.
- Накрыть полученное тесто пищевой пленкой и поставить в теплое место. Подождать, пока тесто поднимется, приблизительно 2 часа.
- Есть лайфхак, чтобы тесту ничего не мешало подниматься: поставить его в духовку при 36–40 градусах. Тесто должно увеличиться в 2–3 раза.
- Тесто раскатать в прямоугольник. Смазать тесто маслом и покрыть начинкой.
- Скрутить рулетик и разрезать, чтобы получилась улитка.
- Сложить булочки на противень. Поставить на 30 мин. в теплое место, они должны увеличиться.
- После этого разогреть духовку до 190 градусов и выпекать 20–30 минут.
Приятного аппетита!