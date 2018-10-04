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Телеканал СТБ / День булочек с корицей: рецепты от кулинаров «МастерШеф»-8 к празднику

День булочек с корицей: рецепты от кулинаров «МастерШеф»-8 к празднику

Телеканал СТБ

Сегодня, 4 октября, отмечается День булочек с корицей в Швеции. Кулинары «МастерШеф»-2018 поделились самыми вкусными рецептами. Историю праздника и секреты воздушных булочек от Максима Пустовита и Насти Вовк найдете в нашем материале.

синнабоны мини

Каждый год 4 октября вся Швеция празднует «вкусный» праздник – День булочек с корицей. Эта закрученная булочка изготавливается из продолговатой полоски сдобного теста. А вид шарика, тягучесть сиропа и волшебный запах корицы манит не только шведов, но и сладкоежек по всему миру! Синнабоны, так называют эти булочки, известны миру с 1985 года.

Шведы едят их везде и всюду: на праздники, в будни, во время завтрака и перекуса. Впервые рецепт синнабона появился в шведских кулинарных книгах в 1951 году, а сама ароматная специя – корица – намного ранее.

Рецепты булочек с корицей от кулинаров «МастерШеф»

Рецепт от Максима Пустовита

Ингредиенты (на 12 булочек):

Тесто:

  • Мука — 535 г
  • Дрожжи — 8 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Молоко — 250 мл
  • Сливочное масло — 85 г
  • Сахар — 135 г
  • Соль — 5 г

Начинка:

  • Коричневый сахар — 200 г
  • Корица — 30 г
  • Сливочное масло — 90 г

Крем:

  • Сливочный сыр — 200 г
  • Сливочное масло — 70 г
  • Сахарная пудра — 100 г
  • Ванильный экстракт — 1 ч. л.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление:

  1. В тёплое молоко добавить несколько чайных ложек сахара и засыпать дрожжи, перемешать и оставить на 15 минут.
  2. Муку, соль и  оставшийся сахар объединить в отдельной миске, в которой потом сможем замесить тесто.
  3. Добавить в сухие ингредиенты растопленное сливочное масло, яйца и молоко с дрожжами.
  4. Замешивать тесто до тех пор, пока оно перестанет липнуть. Можно немного добавлять муку, но сильно не забивать, чтобы булочки получались мягкими.
  5. Место, в котором будет храниться тесто, смазать маслом и оставить его отдыхать на 2 часа в тепле.
  6. Делаем начинку. Смешать сахар, корицу.
  7. Когда тесто постоит, раскатать его прямоугольным пластом и хорошо смазать сливочным маслом комнатной температуры, сверху засыпать сахаром с корицей.
  8. Скрутить рулет.
  9. Край можно смазать водой для того, чтобы он лучше держался.
  10. Поделить рулет на 12 кусочков и положить их на противень, в котором булочки должны будут постоять ещё 30 минут.
  11. Поставить синнабоны в духовку на 30 минут на 200 градусов.
  12. Смешать сливочный сыр, сливочное масло комнатной температуры, сахарную пудру, лимонный сок и взбить до однородного крема.
  13. Достать синнабоны из духовки и нанести на горячие булочки крем.

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Рецепт от Насти Вовк

Ингредиенты:

Тесто:

  • Молоко
  • Сахар – 120 г
  • Сухие дрожжи — 7 г
  • Яйца – 2 шт
  • Ваниль
  • Сливочное масло
  • Мука – 580 г

Начинка:

  • Сахар – 150 г
  • Корица – 1 ст. л.

Приготовление:

    1. Сделать опару. Молоко подогреть, добавить 1 ч. л. сахара и сухие дрожжи, накрыть пленкой. Дайте постоять пять минут, чтобы дрожжи начали действовать.
    2. В большой миске взбить яйца, 100 г сахара и ваниль. Добавить сливочное масло, предварительно растопив его, и дрожжи с молоком.
    3. Просеять муку в смесь и замесить тесто.
    4. Накрыть полученное тесто пищевой пленкой и поставить в теплое место. Подождать, пока тесто поднимется, приблизительно 2 часа.
    5. Есть лайфхак, чтобы тесту ничего не мешало подниматься: поставить его в духовку при 36–40 градусах. Тесто должно увеличиться в 2–3 раза.
    6. Тесто раскатать в прямоугольник. Смазать тесто маслом и покрыть начинкой.
    7. Скрутить рулетик и разрезать, чтобы получилась улитка.
    8. Сложить булочки на противень. Поставить на 30 мин. в теплое место, они должны увеличиться.
    9. После этого разогреть духовку до 190 градусов и выпекать 20–30 минут.

Приятного аппетита!

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