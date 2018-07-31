2018 год пройдет под покровительством желтой земляной Собаки, благосклонной к открытым и порядочным людям. В целом же этот период будет очень благоприятным в финансовом плане практически для всех знаков зодиака. Но помните, что Собака никогда не одобрит мошенничества и рискованных дел, также постарайтесь не брать кредитов и не влезать в долги. Читайте в нашем материале подробный финансовый гороскоп на 2018 год для каждого знака зодиака.

Читайте также: Восточный гороскоп на 2018 год

Финансовый гороскоп на 2018 год – Овен

Овнов ждет стабильный финансовый период, во время которого вы заметно увеличите свой доход. Главное, не рассказывайте о своих успехах малознакомым личностям. В первой половине года звезды не рекомендуют вам вступать в рискованные сделки. Зато к концу года вы можете инвестировать небольшую сумму в интересный проект, который быстро принесет прибыль. Кроме того, если вы одолжите деньги родственникам, то будьте готовы к тому, что получите их обратно через несколько лет.

Финансовый гороскоп на 2018 год – Телец

В 2018 году звезды рекомендуют Тельцам открыть депозит или вложить деньги в бизнес-проект, над которым вы уже давно думаете. В середине года вы можете получить интересное предложение о совместной работе от друзей. Если вы все же не решитесь на это, то вложите средства в недвижимость: вам поступит несколько удачных предложений. Важно хорошо проверять документы продавцов, ведь всегда остается риск связаться с мошенниками.

Читайте также: Как знаки зодиака ведут себя в постели

Финансовый гороскоп на 2018 год – Близнецы

В 2018 году любые вложения согласовывайте с финансовыми консультантами, чтобы не стать жертвой мошенников. Кроме того, в этом деле прислушивайтесь еще и к своей интуиции. Эмоциональным Близнецам звезды советуют избегать способов легкого заработка, а также схем уклонения от налогов. А благоразумные представители знака, которые предпочитают честный заработок, получат от Собаки прибавку к окладу, которая позволит купить не только нужные вещи, но и приятные мелочи.

Финансовый гороскоп на 2018 год – Рак

В 2018 году Ракам не стоит зацикливаться на накоплении денег. Собака любит щедрость, поэтому помогите материально родственникам или одолжите денег близким друзьям. Не сомневайтесь, все долги вам вернутся вовремя, и к тому же вырастет ваш авторитет. Желтая земляная Собака вознаградит вас за это стабильным приходом средств. Еще звезды предостерегают вас от азартных игр: в этом вам не повезет! Основной доход будет идти от удаленной работы, поэтому уделяйте ей больше времени.

Читайте также: Любовный гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака

Финансовый гороскоп на 2018 год – Лев

Известно, что Львы очень любят жить на широкую ногу и легко расстаются с деньгами. Поэтому звезды рекомендуют вам отказаться от лишних расходов, особенно связанных с романтическими приключениями. Собака научит вас более разумно распоряжаться деньгами, а если не получится, то рискуете залезть в долги. Основной доход в 2018 году вы будете получать с постоянного места работы. Также советуем вам вложить средства в свое профессиональное развитие: посещайте бизнес-тренинги и мастер-классы.

Финансовый гороскоп на 2018 год – Дева

В 2018 году Собака неоднократно предоставит Девам возможность заработать. Но вам не стоит рассчитывать на легкую прибыль, все деньги будут доставаться только трудом. Хорошие финансовые притоки ожидаются весной и летом: именно в этот период вы получите перспективные проекты. Готовьтесь к тому, что большую часть дохода нужно будет вложить в небольшой ремонт. В начале осени не стоит экономить, устройте себе хороший отдых и восстановите силы. Кроме того, не давайте денег взаймы малознакомым людям, скорее всего, они вам ничего не вернут.

Финансовый гороскоп на 2018 год – Весы

В первой половине 2018 года Весам стоит быть более экономными и тщательно планировать семейный бюджет. Прежде всего, не тратьте много денег на шоппинг, покупая только необходимые вещи по доступным ценам. Также звезды предостерегают вас от азартных игр: вы рискуете все потерять. В целом, Собака умерит ваше транжирство и научит жить по средствам. Если вы захотите совершить какую-то крупную покупку, то вам потребуется для этого откладывать деньги некоторое время.

Финансовый гороскоп на 2018 год – Скорпион

В 2018 году Скорпионы смогут получить дополнительный доход при условии, что составят бизнес-план и научатся правильно распоряжаться деньгами. А с помощью опытного партнера у вас получится организовать свое дело. Если для этих целей вам понадобятся дополнительные средства, то вы сможете обратиться за помощью к родным или друзьям. Направляйте всю полученную прибыль на расширение бизнеса и рекламу, тогда дело пойдет в гору еще быстрее. В этом случае важно удержаться от расточительности в личных целях, Собака этого не любит.

Читайте также: Гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака

Финансовый гороскоп на 2018 год – Стрелец

В 2018 году Стрельцы смогут совершить крупную покупку: это может быть автомобиль или недвижимость. Но прежде вам придется откладывать деньги около полугода. Будьте внимательны при заполнении налоговых деклараций, чтобы избежать штрафов. Кроме того, Собака вам приготовила очень насыщенный период в работе, поэтому очень важно не забывать и об отдыхе. В целом же это будет стабильный в финансовом плане год, в конце которого вас ждет заслуженная премия.

Финансовый гороскоп на 2018 год – Козерог

В 2018 году финансовое положение Козерогов позволит им, наконец, провести хороший ремонт в доме или же уехать на долгожданный экзотический отдых. Желтая земляная Собака поможет вам воплотить любые желания только при том условии, что вы будете достаточно щедры в первую очередь по отношению к себе. То есть Козерогам следует научиться тратить деньги, а не просто их накапливать. Семейных представителей этого знака ждут траты, связанные с образованием ребенка. Не жалейте на это денег, так как эти расходы всегда оправданны.

Читайте также: Гороскоп на 2018 год для исполнения мечты

Финансовый гороскоп на 2018 год – Водолей

Звезды советуют Водолеям в 2018 году правильно распределять доходы и не влезать в долги. Для этого пересмотрите траты, связанные с финансовой помощью родственникам, также не потакайте каждой прихоти ребенка. Если вы хотите увеличить свой доход, то возьмите немного дополнительной удаленной работы. Возможно, кто-то из близких друзей вам предложит подработку. Кроме того, желтая земляная Собака предостерегает вас от азартных игр, так как есть большой риск проиграть последние деньги.

Финансовый гороскоп на 2018 год – Рыбы

Звезды обещают Рыбам очень удачный год в финансовом плане. Безусловно, для хорошего материального положения вам придется хорошо поработать и правильно распределить средства. В 2018 году есть высокая вероятность того, что вы сможете инвестировать в интересный проект, который принесет дополнительную прибыль. Главное в этом случае – хорошо изучить все детали бизнес-плана и вкладывать только собственные деньги. Если вы решитесь взять кредит, то рискуете не погасить его вовремя.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.

