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Телеканал СТБ / Вареники с вишней: пошаговый рецепт

Вареники с вишней: пошаговый рецепт

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Вареники с вишней – одно из самых вкусных летних лакомств. Читайте, как быстро и просто приготовить вареники с вишней, в нашем материале.

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Вареники с вишнями: простой рецепт

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука – 600 г
  • Растительное масло – 1 ст. л.
  • Вода – 200 мл
  • Соль – 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • Вишня – 400 г
  • Сахар – 100 г

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Приготовление:

  1. Просеять муку и добавить в неё соль. В центре сделать углубление, залить туда воду и растительное масло. Вымесить однородное эластичное тесто. Завернуть его в пищевую плёнку и оставить на 30–40 минут
  2. Пока тесто настаивается, приготовить начинку. Из вишен удалить косточки, засыпать их сахаром и оставить на 20 минут. Сок, который пустят ягоды, слить в чашку – он ещё понадобится.
  3. На присыпанной мукой поверхности раскатать пласт теста толщиной 2 мм. Вырезать кружочки из теста. Для этого можно использовать специальную кондитерскую форму либо же обычный стакан. В центр каждого кружочка выкладывать вишни, плотно защипывая края. Варить в подсоленной воде около 7 минут.
  4. Готовые вареники можно полить оставшимся вишнёвым соком.

Приятного аппетита!

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