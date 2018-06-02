Умер талантливый режиссер и хореограф Николай Бойченко

Вчера, 1 июня 2018 года, в возрасте 32 лет скоропостижно ушел из жизни финалист первого сезона танцевального шоу «Танцюють всі!», основатель и творческий вдохновитель «D’Arts Dance Project», хореограф-постановщик нескольких сезонов «Х-фактор», режиссер и хореограф Николай Бойченко.

Николай Бойченко был ярким примером того, как желание и упорство помогают в достижении самых заветных мечт. Основатель успешного балета, исполнитель одной из главных ролей в мюзикле «Барон Мюнхгаузен», ведущий прогноза погоды, а также хореограф-постановщик номеров для проекта «Х-фактор».

«Высокий полёт Бойченко Николая – талантливого режиссёра, неповторимого хореографа, артиста и красивого человека был прерван вчера. Каждого, кто считает за честь сопроводить аплодисментами его финальное шествие, просим вторник оставить свободным от прочих планов» – сообщают семья и друзья Николая.

Прощание с Николаем Бойченко состоится 5 июня.

Редакция сайта STB.UA выражает глубочайшие соболезнования родным и близким.

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