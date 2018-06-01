Сегодня, 1 июня празднуется Международный день защиты детей. Их смех, искренность и чистота делают наш мир намного лучше, поэтому не стоит забывать, что каждый взрослый должен с бережностью и любовью относиться к малышам. Особенно это касается деток у которых нет родителей, поэтому они нуждаются в теплоте и поддержке окружающих вдвойне.

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История Дня защиты детей

Основоположником праздника считается китайский консул в США. В 1925 году он пригласил к себе на праздник Дуань-у-цзе детей китайского происхождения, у которых не было родителей. Они зачарованно смотрели на представление лодок-драконов и получали подарки. Крохам очень понравился такой досуг, поэтому праздники стали проводить каждый год.

Во времена Второй мировой отмечать День защиты детей не было возможности. Из-за военных действий пострадало много детей, некоторые остались без родителей и кто-то должен был защищать их права. Поэтому 11 декабря 1946 года была создана специальная структура ООН – ЮНИСЕФ. По сегодняшний день организация является мировым лидером по защите прав и интересов детей, которая работает в 190 странах. ЮНИСЕФ отвечает за поддержку детей с момента их рождения и до начала взрослой жизни. В Украине представительство ЮНИСЕФ было открыто в 1997 году.

Но вернемся к истории самого праздника. Помимо ЮНИСЕФ после войны также была организована Международная демократическая федерация женщин, которая поднимала важные вопросы, касающиеся детей. Именно здесь вспоминали о хорошей довоенной традиции – Празднике детей и возобновили ее. С 1950 года Международный день защиты детей (по-английски – «International Children’s Day») стал проводиться во всем мире.

К сожалению, в Украине есть дети, которые остались без родителей из-за военного конфликта. Есть семьи, не имеющие финансовой возможности вылечить своих малышей от тяжелой болезни. Вы можете им помочь. Просто зайдите на сайт Украинской биржи благотворительности (ubb.org.ua) в раздел «Как помочь» и сделайте доброе дело. Только представьте, что деньги, сэкономленные на новых туфельках или модном гаджете могут спасти кому-то жизнь

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