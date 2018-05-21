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Телеканал СТБ / Гороскоп на месяц: чего ждать в мае 2018 года каждому из знаков зодиака

Гороскоп на месяц: чего ждать в мае 2018 года каждому из знаков зодиака

Телеканал СТБ

В мае астрологи рекомендуют больше бывать на свежем воздухе и заниматься спортом. Рекомендации касаются всех, так как и погода, и звезды для любых активностей расположены благоприятно. Подробный гороскоп для каждого знака зодиака найдете в материале.

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Гороскоп на май 2018 — Овен

Овнам стоит быть осторожными с эмоциями. Поберегите нервы для более серьезных проблем. Старайтесь смотреть на вещи проще, и тогда многие вопросы решаться сами собой. Звезды в этом месяце вдохновят вас на удачную идею или проект. Не расстраивайтесь, если не все удастся. Просто нужно время.

Гороскоп на май 2018 — Телец

Тельцам астрологи рекомендуют больше времени уделять семье и друзьям. Проводите уютные вечера в кругу родных, готовьте вместе ужин или выбирайтесь на природу. В мае вам легко будет заниматься творчеством и духовным развитием. Также в этот период полезно найти новое хобби или заняться каким-то видом спорта.

Гороскоп на май 2018 — Близнецы

В мае для Близнецов не очень хороший период. Однако астрологи не пророчат серьезных неудач, просто нужно быть внимательнее. В мае вы убедитесь, что рядом с вами много по-настоящему хороших и верных друзей. Оставайтесь с проверенными людьми, и все будет хорошо.

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Гороскоп на май 2018 — Рак

Для Раков май станет месяцем открытий. Вы встретите много приятных и интересных людей, которые повлияют на ваше будущее. Каким результатом обернутся для вас новые знакомства, вы сможете узнать лишь спустя какое-то время. Но это не значит, что свежие идеи нужно откладывать в долгий ящик.  

Гороскоп на май 2018 — Лев

Львам в мае придется пережить разные повороты судьбы. Будьте готовы к тому, что люди, которым вы доверяли, проявят себя не с самой лучшей стороны. Но не делайте поспешных выводов. Спокойно обсудите ситуацию, и все станет на места. Май позволит вам взглянуть на привычные вещи под новым углом.

Гороскоп на май 2018 — Дева

Девам в мае нужно уделить время своему здоровью, как физическому, так и моральному. Даже два дня, проведенных на природе, спасут вас от переутомления. Отправьтесь с семьей на природу и забудьте о делах. Отдых поможет вам вернуться к работе с новыми силами и идеями.

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Гороскоп на май 2018 — Весы

Для Весов май будет удачным во всех сферах жизни. В семье укрепятся взаимоотношения, на работе дела пойдут вверх, друзья удивят приятным сюрпризом. Астрологи рекомендуют разложить все дела и события по полочкам, чтобы правильно расставить приоритеты и извлечь как можно больше пользы. Не бойтесь идти на риск или что-то упустить. Всему свое время.

Гороскоп на май 2018 — Скорпион

Скорпионам в мае нужно быть максимально осторожными. Приготовьтесь к неожиданным поворотам судьбы. Если в какой-то момент вам покажется, что вы остались наедине со своими проблемами, вспомните, что вокруг много людей, готовых прийти вам на помощь. В мае вы поймете, кто на самом деле ваш близкий друг, а кто только притворяется.

Гороскоп на май 2018 — Стрелец

Стрельцам в мае предстоит попробовать себя в новом амплуа. Это будет касаться вашей профессии. Возможно, вам также понадобится сменить образ, но эти перемены – к лучшему. Если почувствуете, что запутались, не бойтесь обращаться за помощью. В этот период вы получите много поддержки и хороших советов.

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Гороскоп на май 2018 — Козерог

Козерогам в мае нужно успокоиться и двигаться вперед. Даже если дела пойдут не так, как вы ожидали, не отступайте. Все изменения приведут вас к цели, так что не бойтесь. Если почувствуете угрозу со стороны конкурентов или недоброжелателей, игнорируйте их. Все попытки сбить вас с курса будут напрасны, если вы будете спокойны.

Гороскоп на май 2018 — Водолей

В мае у Водолеев дела пойдут очень хорошо. Вы будете полны сил и положительного настроя. Близкие будут вашей опорой, что бы вы ни делали, а любимый человек окружит заботой. Ваша энергия позволит вам сделать много полезного как для себя, так и для вашего окружения.

Гороскоп на май 2018 — Рыбы

У Рыб в мае будет много дел и забот. Но вы со всем справитесь с помощью друзей и семьи. Не бойтесь самостоятельно принимать решения и ошибиться. Поддержка родных людей окрылит вас и позволит сделать много хороших дел. А в конце всех приключений обязательно поблагодарите тех, кто был рядом в трудную минуту.

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