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Телеканал СТБ / Все песни стран – участниц Евровидения-2018

Все песни стран – участниц Евровидения-2018

Телеканал СТБ

Украина определилась со своим представителем на Евровидение-2018. В Лиссабон поедет MELOVIN с песней «Under the ladder». Хоть и со второй попытки, но парню удалось победить в Национальном отборе. Кто же будет сражаться с MELOVIN  на самом масштабном песенном конкурсе? Давайте послушаем и оценим композиции, которые подготовили представители других стран.

Грузия

Iriao – For You

Хорватия

Franka – Crazy

Сан-Марино

Jessika (feat. Jenifer Brening) – Who We Are

Бельгия

Sennek – A Matter Of Time

Исландия

Ari Ólafsson – Our Choice

Австралия

Jessica Mauboy – We Got Love

Австрия

Cesár Sampson – Nobody But You

Ирландия

Ryan O’Shaughnessy – Together

Швеция

Benjamin Ingrosso – Dance You Off

Македония

Eye Cue – Lost And Found

Израиль

Netta – TOY

Черногория

Vanja Radovanovic – Inje

Россия

Julia Samoylova – I Won’t Break

Болгария

EQUINOX – Bones

Литва

Ieva Zasimauskaitė – When We’re Old

Кипр

Eleni Foureira – Fuego

Норвегия

Alexander Rybak – That’s How You Write A Song

Азербайджан

Aisel – X My Heart

Армения

Sevak Khanagyan – Qami

Италия

Meta & Moro – Non mi avete fatto niente

Албания

Eugent Bushpepa – Mall

Чехия

Mikolas Josef – Lie To Me

Испания

Alfred and Amaia – Tu Canción

Мальта

Christabelle – Taboo

Швейцария

Zibbz – Stones

Великобритания

SuRie – Storm

Дания

Rasmussen – Higher Ground

Сербия

Sanja Ilić & Balkanika – Nova Deca

Германия

Michael Schulte – You Let Me Walk Alone

Украина

MELOVIN – Under The Ladder

Латвия

Laura Rizzotto – Funny Girl

Венгрия

AWS – Viszlát Nyár

Словения

Lea Sirk – Hvala, ne

Молдова

DoReDos – My Lucky Day

Румыния

The Humans – Goodbye

Нидерланды

Waylon – Outlaw In ‘Em

Эстония

Elina Nechayeva – La Forza

Польша

Gromee feat. Lukas Meijer – Light Me Up

Финляндия

Saara Aalto – Monsters

Португалия

Cláudia Pascoal – O Jardim

Беларусь

ALEKSEEV – Forever

Франция

Madame Monsieur – Mercy

Греция

Γιάννα Τερζή – Όνειρό Μου

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