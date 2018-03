Украина определилась со своим представителем на Евровидение-2018. В Лиссабон поедет MELOVIN с песней «Under the ladder». Хоть и со второй попытки, но парню удалось победить в Национальном отборе. Кто же будет сражаться с MELOVIN на самом масштабном песенном конкурсе? Давайте послушаем и оценим композиции, которые подготовили представители других стран.

Грузия

Iriao – For You



Хорватия

Franka – Crazy



Сан-Марино

Jessika (feat. Jenifer Brening) – Who We Are



Бельгия

Sennek – A Matter Of Time



Исландия

Ari Ólafsson – Our Choice



Австралия

Jessica Mauboy – We Got Love



Австрия

Cesár Sampson – Nobody But You



Ирландия

Ryan O’Shaughnessy – Together



Швеция

Benjamin Ingrosso – Dance You Off



Македония

Eye Cue – Lost And Found



Израиль

Netta – TOY



Черногория

Vanja Radovanovic – Inje



Россия

Julia Samoylova – I Won’t Break



Болгария

EQUINOX – Bones



Литва

Ieva Zasimauskaitė – When We’re Old



Кипр

Eleni Foureira – Fuego



Норвегия

Alexander Rybak – That’s How You Write A Song



Азербайджан

Aisel – X My Heart



Армения

Sevak Khanagyan – Qami



Италия

Meta & Moro – Non mi avete fatto niente



Албания

Eugent Bushpepa – Mall



Чехия

Mikolas Josef – Lie To Me

Испания

Alfred and Amaia – Tu Canción



Мальта

Christabelle – Taboo



Швейцария

Zibbz – Stones



Великобритания

SuRie – Storm



Дания

Rasmussen – Higher Ground



Сербия

Sanja Ilić & Balkanika – Nova Deca



Германия

Michael Schulte – You Let Me Walk Alone



Украина

MELOVIN – Under The Ladder



Латвия

Laura Rizzotto – Funny Girl



Венгрия

AWS – Viszlát Nyár



Словения

Lea Sirk – Hvala, ne



Молдова

DoReDos – My Lucky Day



Румыния

The Humans – Goodbye



Нидерланды

Waylon – Outlaw In ‘Em



Эстония

Elina Nechayeva – La Forza



Польша

Gromee feat. Lukas Meijer – Light Me Up



Финляндия

Saara Aalto – Monsters



Португалия

Cláudia Pascoal – O Jardim



Беларусь

ALEKSEEV – Forever



Франция

Madame Monsieur – Mercy



Греция

Γιάννα Τερζή – Όνειρό Μου



