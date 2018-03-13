Украина определилась со своим представителем на Евровидение-2018. В Лиссабон поедет MELOVIN с песней «Under the ladder». Хоть и со второй попытки, но парню удалось победить в Национальном отборе. Кто же будет сражаться с MELOVIN на самом масштабном песенном конкурсе? Давайте послушаем и оценим композиции, которые подготовили представители других стран.
Грузия
Iriao – For You
Хорватия
Franka – Crazy
Сан-Марино
Jessika (feat. Jenifer Brening) – Who We Are
Бельгия
Sennek – A Matter Of Time
Исландия
Ari Ólafsson – Our Choice
Австралия
Jessica Mauboy – We Got Love
Австрия
Cesár Sampson – Nobody But You
Ирландия
Ryan O’Shaughnessy – Together
Швеция
Benjamin Ingrosso – Dance You Off
Македония
Eye Cue – Lost And Found
Израиль
Netta – TOY
Черногория
Vanja Radovanovic – Inje
Россия
Julia Samoylova – I Won’t Break
Болгария
EQUINOX – Bones
Литва
Ieva Zasimauskaitė – When We’re Old
Кипр
Eleni Foureira – Fuego
Норвегия
Alexander Rybak – That’s How You Write A Song
Азербайджан
Aisel – X My Heart
Армения
Sevak Khanagyan – Qami
Италия
Meta & Moro – Non mi avete fatto niente
Албания
Eugent Bushpepa – Mall
Чехия
Mikolas Josef – Lie To Me
Испания
Alfred and Amaia – Tu Canción
Мальта
Christabelle – Taboo
Швейцария
Zibbz – Stones
Великобритания
SuRie – Storm
Дания
Rasmussen – Higher Ground
Сербия
Sanja Ilić & Balkanika – Nova Deca
Германия
Michael Schulte – You Let Me Walk Alone
Украина
MELOVIN – Under The Ladder
Латвия
Laura Rizzotto – Funny Girl
Венгрия
AWS – Viszlát Nyár
Словения
Lea Sirk – Hvala, ne
Молдова
DoReDos – My Lucky Day
Румыния
The Humans – Goodbye
Нидерланды
Waylon – Outlaw In ‘Em
Эстония
Elina Nechayeva – La Forza
Польша
Gromee feat. Lukas Meijer – Light Me Up
Финляндия
Saara Aalto – Monsters
Португалия
Cláudia Pascoal – O Jardim
Беларусь
ALEKSEEV – Forever
Франция
Madame Monsieur – Mercy
Греция
Γιάννα Τερζή – Όνειρό Μου