День святого Патрика в 2018 году отмечается 17 марта. Масштабное празднование происходит в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат, в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Также День святого Патрика обрел популярность в странах с большой ирландской диаспорой: в Канаде, Великобритании, США, Аргентине, Австралии и Новой Зеландии. Мы подготовили несколько интересных фактов о празднике!

1. Праздник связан с крещением Ирландии и небесным покровителем этой страны – святым Патриком. Но сейчас этот день любят отмечать и в других странах мира. Особенно часто он празднуется любителями ирландской выпивки.

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2. В Ирландии День святого Патрика является государственным праздником. В стране к этому дню тщательно готовятся. Проводят фестивали, концерты, парады и открытые театральные представления. Люди наряжаются в яркие экстравагантные костюмы зеленого цвета. Также многие прикрепляют к своей одежде клевер или трилистник, который является символом праздника.





3. Вся Ирландия и те страны, которые широко отмечают День святого Патрика, 17 марта «зеленеют». Выпечка, пиво, сладости, костюмы и многое другое будет только зеленого цвета. В Чикаго в этот день даже реку специально окрашивают в изумрудный.

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4. Девиз Дня святого Патрика – «Craic». Это слово означает «наслаждение и веселье». 17 марта в Ирландии и других празднующих странах все должны танцевать, веселиться и пить ирландское пиво и виски.

5. Есть еще один интересный факт о праздновании Дня святого Патрика. Существует обычай под названием «Чарка Патрика». Он заключается в том, чтобы в последний стакан пива или виски бросить трилистник. После этого нужно выпить содержимое стакана, а трилистник выбросить через левое плечо. Ирландцы считают, что такой ритуал принесет счастье.

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