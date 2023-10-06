Ранок у великому місті дивитись онлайн 112 випуск від 06.10.2023

Випуск 112 | 06.10.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 112 від 06.10.2023 – дізнайтеся, що покажуть карти таролога на питання: чи буде сюрприз на день народження путіна та чи знадобляться бомбосховища на росії.

Комедія із суперечливою назвою Вбивства в одній будівлі не напружує своїм сюжетом, а навпаки, допомогає розслабитися та перезавантажитися. Дізнайтеся, чому цей серіал вважається феноменом у світі кіно та яка хімія існує між персонажами, що так подобається глядачам? Серіал, який має майже півсотні нагород, вартий вашої уваги! Більше розкажуть у шоу Ранок у великому місті 2023.

Ведучий рубрики Паляниця дуже чітко й розмірливо навчить вимовляти нові слова, аби ви ніколи не гугнявили та мали гарну вимову. До речі, а що таке «гугнявий», і який правильний наголос у слові «вимова»? Ці запитання поставить пересічним українцям у столиці ведучий шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 112, а ще розкаже, що за «дрючок» кожен із нас тримав у руках.

Ранок у великому місті 2023 випуск 111 від 05.10.2023