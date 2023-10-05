Ранок у великому місті дивитись онлайн 111 випуск від 05.10.2023

Випуск 111 | 05.10.2023 | 2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 2023 випуск 111 від 05.10.2023, в якому на вас чекає велике інтерв’ю з Дашею Астаф’євою. Такою чесною та відвертою цю зірку ви ще не бачили!

Також ви побачите сюжет про наших котиків ЗСУ та смішні новини з боліт. В шоу Ранок у великому місті 2023 на вас чекає традиційний ранковий іспит з української мови та сюжет про цікавий знімальний процес фільму «Вовк з Уолл Стріт». Виявилося, що бюджет цієї стрічки менший за всі борги Джордана Белфорта — шахрая, про якого якраз таки і зняте це кіно. Ще більше шокуючих подробиць за лаштунків фільму в шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 111 від 05.10.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 110 від 04.10.2023