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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 112 выпуск от 06.10.2023

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Ранок у великому місті смотреть онлайн 112 выпуск от 06.10.2023
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Ранок у великому місті

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Выпуск 112 | 06.10.2023 | 2023

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Комедия с противоречивым названием Убийства в одном здании не напрягает своим сюжетом, а наоборот, помогает расслабиться и перезагрузиться. Узнайте, почему этот сериал считается феноменом в мире кино и какая химия бурлит между персонажами, что так нравится зрителям? Сериал, который получил почти полсотни наград, стоит вашего внимания! Больше расскажут в шоу Ранок у великому місті 2023.

Ведущий рубрики Паляниця очень четко и размеренно научит произносить новые слова, чтобы вы никогда не «гугнявили» и имели хорошее произношение. Кстати, а что такое «гугнявий» и какое правильное ударение в слове «вимова»? Эти вопросы задаст обычным украинцам в столице ведущий шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 112, а еще расскажет, что за «дрючок» каждый из нас держал в руках.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 111 от 05.10.2023

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