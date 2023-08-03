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Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 75 выпуск от 03.08.2023

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Ранок у великому місті Выпуск 75 Ранок у великому місті смотреть онлайн 75 выпуск от 03.08.2023
Выпуск 75 | 03.08.2023 | 2023

В шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 75 от 03.08.2023 вы увидите много интересных и полезных сюжетов о путешествиях, шоу-бизнесе, культуре, а также предсказание таролога и постоянную рубрику Котики ВСУ.

Таролог Макс Гордеев расскажет, почему у Путина есть такая странная любовь к маленьким детям, а также о предательстве Суровикина. В рубрике Эмигранты расскажем о жизни в Сингапуре глазами украинца. Почему сингапурцы выбирают общественный транспорт, а не собственное авто для передвижения по городу? Смотрите сюжет о городе-государстве, а также новости об украинских звездах в шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 75 от 03.08.2023.

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